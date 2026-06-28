Thị trưởng New York mặc vest nhảy xuống hồ bơi gây xôn xao

Theo New York Post, hành động của ông Mamdani vào ngày 27.6 đã khôi phục truyền thống nhảy xuống hồ bơi trong ngày khai mạc hội bơi mùa hè của các thị trưởng New York. Hai người tiền nhiệm gần nhất là ông Bill de Blasio và ông Eric Adams đều không tham gia sự kiện.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani mặc vest xuống hồ bơi trong ngày 27.6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X/THỊ TRƯỞNG NEW YORK MAMDANI

Dù mang lại sự thích thú cho người dân, hành động của ông Mamdani đã vi phạm quy định của Sở Công viên New York. Quy định bắt buộc người đến bơi phải mặc đồ bơi đúng chuẩn (nam giới phải mặc quần bơi có lớp lót lưới hoặc quần bơi bó sát) nhằm duy trì chất lượng và mức độ cân bằng hóa chất trong nước.

Trước những ý kiến trái chiều, Thị trưởng Mamdani đã phản hồi trên mạng xã hội X: "Khi họ bảo tôi 'mặc suit', tôi cứ đinh ninh". Trong tiếng Anh, từ "suit" có thể hiểu là bộ vest công sở, nhưng cũng là cách nói tắt của "swimsuit" (đồ bơi).

Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Dù có một số chỉ trích về việc phá vỡ quy định, nhiều cư dân mạng đánh giá sự nhầm lẫn cố ý này mang lại tiếng cười và giúp vị thị trưởng trông gần gũi hơn.

Đây không phải lần đầu tiên ông Mamdani nhảy xuống nước trong bộ vest. Năm ngoái, khi còn vận động tranh cử, lãnh đạo New York từng nhảy xuống biển Coney Island của thành phố giữa mùa đông để đưa ra cam kết đóng băng giá thuê nhà. Lời hứa này vừa được chính quyền thông qua hôm 25.6, giúp giữ nguyên giá thuê cho khoảng 1 triệu căn hộ tại New York, nơi được xem là một trong những thành phố có chi phí thuê nhà đắt đỏ nhất nước Mỹ.