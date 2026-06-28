Mưa lũ chết người, một bang ở Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp

Nước lũ dâng cao trên một tuyến đường ở thành phố Richmond (bang Kentucky) hôm 27.6 ẢNH: SỞ CẢNH SÁT RICHMOND

Hãng AP ngày 28.6 dẫn lời Thống đốc Kentucky Andy Beshear cho hay 4 người thiệt mạng do mưa lũ, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp khi dự báo mưa lớn tiếp diễn.

Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) đưa ra cảnh báo lũ quét vào ngày 27.6 tại một số khu vực của Kentucky và Indiana do mưa lớn.

Vào cuối ngày 27.6, cơ quan này cho biết lượng mưa đã đạt từ 100-250 mm ở một số khu vực phía tây nam bang Indiana, và có thể còn tiếp tục tăng.

Văn phòng của ông Beshear cho biết dự kiến lượng mưa lên tới 180 mm ở một số khu vực tại Kentucky. Ông cho biết 3 người đã thiệt mạng ở hạt Madison và một người ở hạt Jackson do lũ lụt.

"Đây là một trận lũ lụt nghiêm trọng, các đội cứu hộ đã giải cứu người bị mắc kẹt trong nước từ xe cộ và nhà cửa trên khắp tiểu bang. Khi mưa lớn tiếp tục kéo dài, người dân cần cảnh giác và tránh lái xe, đặc biệt là sau khi trời tối khi tầm nhìn bị hạn chế", ông khuyến cáo.

Thống đốc Beshear cho biết có nhiều tuyến đường bị ngập nước ở hạt Madison và các đội tìm kiếm cứu nạn đã được điều đến khu vực đó. Ông cũng cho biết ít nhất 12 tuyến đường tiểu bang đã không thể lưu thông vì bị ngập lụt.

Ở phía tây bắc Kentucky, ngay bên ngoài thành phố Louisville, các quan chức quản lý khẩn cấp hạt Bullitt đã yêu cầu cư dân trên một con đường nông thôn sơ tán để phòng ngừa, sau một vụ sạt lở đất tại bờ đập. Họ cho biết con đập vẫn đang hoạt động tốt và không có dấu hiệu sắp vỡ. Theo NWS, khu vực này có lượng mưa khoảng 76 mm trong hai ngày qua.