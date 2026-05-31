Mưa lớn đe dọa nỗ lực cứu hộ 2 người mất tích trong hang động Lào

Thụy Miên
31/05/2026 16:57 GMT+7

Nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích còn lại trong hang động Lào đã gặp trở ngại vì mưa quá lớn gây ngập tại khu vực.

Heavy rains threaten to delay search for 2 people missing in Laos cave - Ảnh 1.

Bên trong hang động ở Lào còn 2 người chờ được giải cứu

ảnh: reuters

AP dẫn lời thợ lặn người Phần Lan Mikko Paasi, một trong những chuyên gia cứu hộ quốc tế đầu tiên có mặt tại hiện trường, cho hay mưa lớn đã làm ngập khoang thứ hai của hang động Lào ở tỉnh Xaisomboun, cách thủ đô Vientaine khoảng 120 km về hướng bắc.

Thế nước nguy hiểm buộc các thợ lặn phải tạm ngừng việc thử tiến vào hang động cho đến khi hệ thống bơm có thể rút bớt nước ra ngoài.

Tổng cộng có 7 dân làng địa phương đi vào hang từ tuần trước để tìm vàng trước khi gặp lũ quét và bị mắc kẹt bên trong. Một người đã xoay xở chạy thoát và báo động với nhà chức trách.

Các đội ngũ cứu hộ ở Lào và Thái Lan trong những ngày qua tìm cách giải cứu những người bị mắc kẹt. Thợ lặn các nước khác sau đó đã đến nơi hỗ trợ, trong đó có thợ lặn từ Phần Lan, Malaysia, Nhật Bản, Indonesia, Pháp và Úc.

Đến hôm 30.5, có 5 người đã được cứu khỏi hang, và hồi phục tốt trong quá trình điều trị ở bệnh viện địa phương, theo thợ lặn người Malaysia Lee Kian Lie.

"Chúng tôi đã hỏi họ về phần sâu hơn của hang động trông như thế nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm dựa trên thông tin thu được, và có lẽ chúng tôi sẽ có thể đến được nơi 2 người còn lại", ông cho biết.

Theo các tổ cứu hộ, họ đã tiến sâu hơn 200 m vào hang động và phát hiện 5 khoang. Năm người được cứu đã được tìm thấy ở khoang thứ năm.

Ông Paasi nói với AP rằng những người sống sót kể lại có một ngách hẹp trong khoang thứ năm, và đó có thể là lối vào dẫn đến phần sâu hơn của hệ thống hang động.

"Đó là nơi duy nhất chúng tôi vẫn chưa kiểm tra được, nơi 2 thợ mỏ cuối cùng có thể ở đó", ông Paasi cho biết. Và mục tiêu của họ là sẽ tìm cách đi qua cái ngách hẹp này.

'Phép màu' trong cuộc giải cứu ở hang động Lào

