Cần thêm nhiều bình oxy để giải cứu 7 người mắc kẹt trong hang động Lào

Thụy Miên
28/05/2026 14:51 GMT+7

Hôm nay (28.5), trưởng nhóm tình nguyện Thái Lan tham gia nỗ lực giải cứu 7 thợ lặn mắc kẹt trong hang động Lào tại tỉnh Xaisomboun cho biết càng thêm nhiều bình oxy để hoàn tất sứ mệnh cứu hộ.

Rescuers in Laos say more oxygen needed to save 7 divers trapped in cave - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp trong hang động ở tỉnh Xaisomboun của Lào cho thấy nước ngập

ảnh: Benz Norrased Palasing Seascout Diving via AP

Một tổ chức tình nguyện địa phương và hãng thông tấn nhà nước Lao Phattha News cho hay 7 người Lào hồi tuần trước đã đi vào một hang động Lào, cụ thể là tại tỉnh Xaisomboun ở miền trung nước này để tìm vàng.

Tuy nhiên, mưa lớn dẫn đến lở đất đã chặn lối ra của họ.

"Chúng tôi cần mượn thêm nhiều bình oxy càng tốt, và muốn thiết lập trạm nạp oxy trước hang", Reuters hôm 28.5 dẫn lời ông Kengkard Bongkawong, Trưởng nhóm cứu hộ Metta Tham của Thái Lan, chia sẻ trên mạng xã hội về nỗ lực giải cứu thợ lặn.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về những người bị mắc kẹt trong hang động Lào. Các nhóm tình nguyện đưa ra những thông tin khác nhau về số thợ lặn được tìm thấy trong hang.

Đến tối qua, các nhóm tình nguyện Thái ít nhất 5 thợ lặn vẫn được xác định còn sống, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai được cứu khỏi hang động.

Đã tìm ra 5 người kẹt nhiều ngày trong hang động ở Lào

Còn tổ chức "Cứu hộ thiện nguyện cho mọi người" của Lào nói đã tìm được toàn bộ 7 người, và tất cả đều an toàn.

Các tình nguyện viên Thái hôm 24.5 đã tham gia nỗ lực cứu hộ, trong đó có ông Kengkard.

Ông Kengkard từng tham gia chiến dịch giải cứu 12 cậu bé và huấn luyện viên đội bóng khỏi hang động Thái Lan hồi năm 2018.

Tìm thấy 5 người sống sót sau một tuần mắc kẹt trong hang động ở Lào

