Chạy đua giải cứu nhóm người mắc kẹt trong hang động tại Lào

Các thợ lặn từng tham gia vào cuộc giải cứu ngoạn mục một đội bóng đá trẻ Thái Lan năm 2018 đã tham gia vào nỗ lực giải cứu 7 người bị mắc kẹt 5 ngày bên trong một hang động hẻo lánh, ngập nước ở miền trung Lào, theo tờ The Guardian ngày 25.5.

Đội cứu hộ tham gia giải cứu 7 người mắc kẹt trong hang động tại tỉnh Xaysomboun (Lào) ngày 25.5. Trong đoàn cứu hộ có những thợ lặn từng tham gia chiến dịch nổi tiếng tại hang Tham Luang ở Thái Lan năm 2018 ẢNH: AP

Các nạn nhân đã vào hang động ở tỉnh Xaysomboun hôm 20.5 để săn bắn động vật hoang dã và tìm vàng. Không may, mưa lớn đã dẫn đến sạt lở đất, làm tắc nghẽn lối vào hang động, khiến cả đoàn bị mắc kẹt.

Đoạn phim do các nhóm cứu hộ tình nguyện Thái Lan tại hiện trường công bố cho thấy các nhân viên đang bò và leo trèo qua các lối đi tối tăm, hẹp, một số đoạn gần như bị ngập hoàn toàn trong nước bùn. Lực lượng cứu hộ cho biết một đường hầm dẫn vào hang động chỉ cao 60 cm.

Các chuyên gia bên ngoài hang động đang tập trung vào việc bơm nước ra, trong khi những người bên trong đang chuẩn bị dây thừng để lực lượng cứu hộ đi theo, theo ông Kengkard Bongkawong, trưởng nhóm điều hành của Metta Tham Rescue, một nhóm cứu hộ của Thái Lan.

"Đường đi không phức tạp nhưng vấn đề là không gian. Nó quá hẹp đến nỗi chúng tôi phải bò và nghiêng người để đi qua. Ngoài ra, đá rất sắc nhọn", ông Kengkard nói.

Ông cho biết lực lượng cứu hộ chưa nhận thấy dấu hiệu sự sống nào nhưng ông tin rằng những người đàn ông bị mắc kẹt vẫn còn sống, vì trước đó một người đã thoát ra được và thông báo về một vị trí sâu hơn bên trong hang động, nơi không bị ngập nước.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được một vị trí cách khu vực nghi ngờ nhóm người đang trú ẩn khoảng 40 m, nhưng đã tạm dừng hoạt động vào tối 24.5 do mưa lớn kéo dài cuốn theo bùn đất vào các lối đi, chặn đường vào.

"Tôi tin chắc rằng họ vẫn còn sống vì vẫn còn không khí trong hang động", ông Kengkard nói. Vị chuyên gia từng là thành viên của đội lặn trong vụ cứu hộ hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai (Thái Lan), nơi 12 cầu thủ bóng đá trẻ và huấn luyện viên được giải cứu sau hơn 2 tuần mắc kẹt trong hang động bị ngập nước.

Ông Mikko Paasi, thợ lặn người Phần Lan cũng từng tham gia cứu hộ tại hang Tham Luang, và thợ lặn Norrased Palasing người Thái Lan đã cùng các nhân viên cứu hộ ở Lào vào ngày 25.5.

Lực lượng cứu hộ đã ở lại hiện trường qua đêm vì việc tiếp cận khu hang động đòi hỏi phải đi bộ 5 km trên địa hình đồi núi.