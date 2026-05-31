'Phép màu' trong cuộc giải cứu ở hang động Lào

Thợ lặn cứu hộ người Malaysia Lee Kian Lie chiều qua (30.5) thông báo thêm 4 người đàn ông bị mắc kẹt trong hang động ngập một phần ở tỉnh Xaisomboun thuộc miền trung của Lào suốt 10 ngày qua đã được đưa ra ngoài, theo AFP. "Tổng cộng hiện có 5 người đã được giải cứu, 2 người vẫn còn mất tích", tổ chức thợ lặn Thailand Rescue Diver (Thái Lan) thông báo trên Facebook.

Tự bò ra ngoài

Chưa đầy một ngày trước đó, các đội cứu hộ Lào và Thái Lan thông báo trên mạng xã hội rằng đã đưa được người đầu tiên ra khỏi hang động, kèm hình ảnh 3 người đang dìu một người đàn ông khác lấm lem bùn đất. Người này sau đó được xác định là Mued (23 tuổi).

Sau khi đưa được anh Mued ra ngoài, đội cứu hộ đã chuẩn bị vào hang động trong sáng 30.5 để tìm kiếm và hỗ trợ 4 người còn bị mắc kẹt, nhưng trước khi đội cứu hộ đến, họ đã tự bò ra ngoài, theo CNN dẫn lời ông Bounkham Luanglath thuộc Hội Tình nguyện nhân dân Lào.

Người đầu tiên (giữa) được cứu hôm 29.5 ẢNH: AP

5 người được giải cứu nằm trong số 8 người đàn ông địa phương đi vào hang động hôm 20.5 để tìm vàng. Sau đó, một trận lũ quét đã làm ngập lối ra khiến họ bị mắc kẹt. Một người đã kịp thoát ra ngoài và báo cho giới hữu trách về 7 người bị mắc kẹt. Đến ngày 23.5, giới chức phát động chiến dịch giải cứu, và 4 ngày sau, nhóm thợ lặn tìm thấy 5 người đang co ro trong một đường hầm hẹp cách cửa hang khoảng 300 m, theo AFP. Họ được cho là có sức khỏe tốt nhưng kiệt sức vì mất nước và thiếu thức ăn.

Thợ lặn hang động người Pháp Robin Cuesta, đang tham gia chiến dịch giải cứu ở Lào, mô tả việc giải cứu thành công người đầu tiên là một "phép màu", theo CNN. Ông Cuesta viện dẫn mức độ rất khó của phần lặn trong cuộc sơ tán đối với những người đàn ông đã yếu đi sau nhiều ngày ở dưới lòng đất mà không có thức ăn và nước uống, cũng như thiếu kinh nghiệm lặn.

Ngoài ra, thợ lặn người Phần Lan Mikko Paasi cho hay người đầu tiên được cứu thoát khỏi hang động đã được đưa ra từ một "vị trí chật hẹp" có những tảng đá sắc nhọn. Đường đi tối đen như mực và ngay cả nguồn sáng cũng không chiếu sáng được nhiều.

Kế hoạch kế tiếp

Sau khi 5 người đã ra khỏi hang động, đội cứu hộ cho hay đang đánh giá tình hình và lên kế hoạch cho các bước tiếp theo trong công tác tìm kiếm và cứu hộ 2 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người đầu tiên (trái) hôm 29.5 ẢNH: AP

Thợ lặn cứu hộ Lee Kian Lie cho hay đội đang cố gắng đưa máy móc vào sâu hơn trong hang để bơm thêm nước ra trước khi tìm kiếm 2 người mất tích. Cùng lúc, các đội đang tìm kiếm ở một phía khác của ngọn núi.

Trước đó, người dân địa phương báo cáo rằng có người đã vào một khu vực được cho là gần nơi 2 người mất tích có thể đang ở, đồng thời có thể nghe thấy tiếng xe cộ và tiếng người nói chuyện từ đó. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng xác định vị trí khu vực đó và xem liệu có tuyến đường nào khác để tiếp cận 2 người mất tích hay không, theo CNN.