4 người mắc kẹt trong hang động ở Lào tự bò được ra ngoài

Sau khi đưa được người đầu tiên ra ngoài tối 19.5, đội cứu hộ đã chuẩn bị vào hang động trong sáng 30.5 để tìm kiếm và hỗ trợ 4 người còn bị mắc kẹt, nhưng trước khi đội cứu hộ đến, họ đã tự mình bò ra ngoài, theo CNN dẫn lời ông Bounkham Luanglath thuộc Hội Tình nguyện Nhân dân Lào.



Những người mắc kẹt sau khi tự ra ngoài chiều 30.5 nhanh chóng được lực lượng cứu hộ hỗ trợ Ảnh: Reuters

Nhóm 5 người này nằm trong số 8 người Lào đã vào hang động ở tỉnh Xaisomboun thuộc miền trung Lào để tìm vàng hôm 20.5. Sau đó, một trận lũ quét đã làm ngập lối ra, khiến họ bị mắc kẹt bên trong. Một người đã kịp thoát ra ngoài và báo cho giới chức có 7 người bị mắc kẹt.

Thợ lặn hang động người Thái Lan Kengkard Bongkawong, tham gia chiến dịch giải cứu, hôm nay viết trên Facebook rằng cả 4 người bị mắc kẹt đã được đưa ra khỏi hang động, theo Reuters.

Đoạn video do các tình nguyện viên quay lại cho thấy các nhân viên cứu hộ đưa 4 người đàn ông Lào ra khỏi hang động với đèn pin đội trên đầu và quần áo lấm lem bùn đất.

Những người được giải cứu đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy hôm 27.5 nhưng chưa thể đưa ra ngoài. Các quan chức cho hay họ sẽ tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích, được cho là đã vào hang trước đó và tách biệt với nhóm 5 người nói trên, theo CNN.

Một nhóm tình nguyện viên từ nước láng giềng Thái Lan đã hỗ trợ nỗ lực cứu hộ từ cuối tuần trước. Sau đó, lực lượng tăng viện, gồm các thợ lặn từ Phần Lan, Pháp, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản và Úc, cũng được điều động tham gia chiến dịch.