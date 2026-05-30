Giải cứu được người đầu tiên khỏi hang động tại Lào

Các đội cứu hộ Lào và Thái Lan ngày 29.5 đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh người vừa được cứu ra ngoài tên Mued, thân thể lấm lem bùn đất, đội đèn pin trên trán, đi loạng choạng với sự trợ giúp của 2 thợ lặn.

"Tôi ổn. Tôi vẫn còn khỏe mạnh", ông Mued nói sau khi ra khỏi hang động. Người này sau đó được bàn giao cho nhóm y tế bên ngoài hang, theo Hãng tin AP.

Lực lượng cứu hộ đang giải cứu người dân đầu tiên trong số 5 người dân bị mắc kẹt trong hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào ngày 29.5.2026 ẢNH: AP

Để thực hiện chiến dịch giải cứu, các đội cứu hộ đã liên tục bơm nước khỏi những lối đi bị ngập trong hang. Tuy nhiên, một cơn mưa rào sáng sớm 29.5 đã khiến công việc thêm khó khăn. Bên trong hang, các thợ lặn phải làm việc trong bóng tối, vượt qua những lối đi hẹp, ngoằn ngoèo, ngập nước và có nhiều vách đá gồ ghề.

Ông Chakkit Taengtang thuộc Hiệp hội Sai Than, một trong các nhóm cứu hộ Thái Lan có mặt tại hiện trường, cho biết việc sơ tán 4 người còn lại đã phải tạm hoãn đến ngày 30.5. Những người mắc kẹt được cung cấp nước, thức ăn mềm và chăn giữ ấm trong lúc chờ phương án đưa ra ngoài.

Chiến dịch có sự tham gia của lực lượng cứu hộ Lào, Thái Lan, cùng sự hỗ trợ từ Nhật Bản và Malaysia. Các chuyên gia từ Indonesia và Pháp cũng được cho là sẽ đến hiện trường tại khu vực hiểm trở thuộc tỉnh Xaisomboun, miền trung Lào, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 120 km về phía bắc. Một số thợ lặn tham gia chiến dịch ở Lào từng góp mặt trong cuộc giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang năm 2018.

Theo các báo cáo, nhóm dân làng vào hang từ hôm 19.5 để tìm kiếm khoáng sản quý trước khi lũ quét bất ngờ tràn vào, chặn lối ra. Ngày 27.5, các thợ lặn đã tìm thấy 5 trong số 7 người dân làng mất tích đang mắc kẹt trên một gờ đá giữa hang ngập nước.

Đã tìm ra 5 người kẹt nhiều ngày trong hang động ở Lào

Năm người được tìm thấy được xác định bằng tên gọi là Khamla, Mued, Ee, Ing và Laen. Họ được cho là còn sức khỏe ổn định nhưng kiệt sức vì mất nước và thiếu thức ăn.

Tuy nhiên, việc phát hiện họ chỉ là bước đầu trong chiến dịch cứu hộ phức tạp khi lực lượng chức năng vừa phải đưa những người sống sót ra ngoài an toàn, vừa tiếp tục tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Ông Gary Mitchell, thuộc Đội Cứu hộ hang động nam và trung Wales, cho biết một kế hoạch cứu hộ tốt phụ thuộc vào độ dài mỗi lần lặn, mức độ chật hẹp của lối đi, cũng như khả năng hỗ trợ y tế và tiếp tế tại hiện trường. Theo ông, lực lượng cứu hộ phải cân nhắc giữa 2 rủi ro gồm đưa những người không có kỹ năng lặn đi qua vùng nước gần như không thể nhìn thấy gì, hoặc chờ nước rút thêm trong khi sức khỏe của họ có thể xấu đi.

Bốn người vẫn còn mắc kẹt đã bắt đầu xuất hiện các vấn đề về sức khỏe, bao gồm các vấn đề về da, dạ dày và đường ruột, theo CNN.

Ông Charlie Roberson, một chuyên gia lặn hang động, cho hay việc dạy những người dân làng bị mắc kẹt cách tự mình lặn ra khỏi hang là một thách thức lớn - một nhiệm vụ khó khăn ngay cả đối với những thợ lặn giàu kinh nghiệm. Ông nói thêm rằng nguy cơ hoảng loạn là rủi ro lớn nhất mà đội cứu hộ phải đối mặt khi tiếp tục nhiệm vụ của mình.