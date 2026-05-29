Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Hồ sơ

Những cuộc cứu người mắc kẹt trong hang động nghẹt thở bậc nhất

Vi Trân
Vi Trân
29/05/2026 11:35 GMT+7

Trong lúc đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu người bị mắc kẹt trong hang động ngập nước tại Lào, cùng điểm lại một số vụ giải cứu nghẹt thở diễn ra trong thế kỷ 21.

Khoảng một tuần qua, lực lượng cứu hộ quốc tế đang hỗ trợ giải cứu 7 người bị mắc kẹt trong hang động ngập nước tại tỉnh Xaisomboun (Lào). Nhóm người đi vào hang tìm vàng vào hôm 19.5 nhưng mưa lớn gây lở đất bịt kín lối ra.

Những cuộc cứu người mắc kẹt trong hang động nghẹt thở bậc nhất- Ảnh 1.

Một số thành viên trong nhóm người bị mắc kẹt trong hang động tại Lào được tìm thấy

ẢNH: REUTERS

Tính đến ngày 29.5, 5 người đã được tìm thấy còn sống nhưng chưa được đưa ra khỏi hang. Ông Kengkard Bongkawong, trưởng nhóm cứu hộ tình nguyện người Thái Lan ngày 28.5 kêu gọi cộng đồng cung cấp thêm bình ôxy để phục vụ công tác cứu hộ, theo Reuters.

Thợ lặn từ nhiều nước như Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Pháp, Indonesia đang và sắp tham gia cùng đội cứu hộ địa phương để đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Cuộc giải cứu ở hang Tham Luang

Ngày 23.6.2018, đội bóng đá thiếu niên Thái Lan có tên Heo rừng đi vào hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai chơi và bị mắc kẹt, do mưa lớn gây ngập lụt bịt kín lối ra.

Khoảng 10.000 tình nguyện viên người Thái và người nước ngoài đã tham gia chiến dịch giải cứu nguy hiểm và cực kỳ phức tạp do địa hình hiểm trở và thời tiết, thu hút sự chú ý của toàn cầu.

Những cuộc cứu người mắc kẹt trong hang động nghẹt thở bậc nhất- Ảnh 2.

Nhân viên cứu hộ khiêng thành viên đội bóng Thái Lan ra trong chiến dịch giải cứu tại hang Tham Luang năm 2018

ẢNH: AFP

Sau 18 ngày, các thợ lặn đã đưa thành công 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên ra ngoài thông qua các đường hầm vô cùng hẹp và ngập nước. Các em được gây mê và đeo mặt nạ dưỡng khí, sau đó được cho vào cáng bạt cứu hộ để thợ lặn đưa ra ngoài trong hành trình kéo dài nhiều giờ và có nhiều đoạn phải lặn.

Cuộc giải cứu bên trong hang động Thổ Nhĩ Kỳ

Tháng 9.2023, nhà thám hiểm hang động người Mỹ Mark Dickey (khi đó 40 tuổi) đột ngột bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng khi đang ở độ sâu hơn 1.000 m trong hang động Morca, một trong những hang động sâu nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Ông bị mất máu, yếu sức và không thể leo trở lên trong lòng hang động dốc đứng.

Những cuộc cứu người mắc kẹt trong hang động nghẹt thở bậc nhất- Ảnh 3.

Nhà thám hiểm Mark Dickey được kéo lên bên trong hang động Morca tại tỉnh Mersin (miền nam Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 12.9.2023

ẢNH: REUTERS

Chiến dịch cứu hộ sau đó được huy động với hàng trăm chuyên gia và thợ lặn từ khắp nơi, gồm những người đã giải cứu đội bóng Thái Lan năm 2018. Ông Dickey được buộc vào băng ca và được kéo lên qua những vách đá thẳng đứng và hẹp bên trong hang.

Sau 9 ngày, đội cứu hộ đã đưa được ông Dickey ra khỏi hang thành công trong chiến dịch được miêu tả là một trong những cuộc giải cứu lớn và phức tạp nhất.

Cuộc giải cứu tại Đức

Năm 2014, nhà vật lý Johann Westhauser (khi đó 52 tuổi) bị một tảng đá rơi trúng đầu khi đang khám phá hang động sâu nhất nước Đức, hang Riesending tại bang Bavaria.

Hang động này trải khoảng 19 km và ông Westhauser đã bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 1.148 m dưới lòng đất. Phải mất tới 728 người nỗ lực trong suốt 11 ngày mới đưa được ông Westhauser ra ngoài, theo tờ The New York Times.

Những cuộc cứu người mắc kẹt trong hang động nghẹt thở bậc nhất- Ảnh 4.

Hình ảnh từ cuộc giải cứu ông Johann Westhauser tại Đức

ẢNH: REUTERS

Chiến dịch này cực kỳ phức tạp, một phần là do cửa hang nằm trên đỉnh một ngọn núi cao khoảng 1.800 m, khiến trực thăng không thể hạ cánh. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hộ cuối cùng đã thành công trong việc đưa ông Westhauser ra ngoài bằng cáng. 

Bà Sabine Zimmerebner, giáo viên mầm non kiêm nhà thám hiểm hang động người Áo từng tham gia cuộc giải cứu, chia sẻ:"Khi nghe tin chiến dịch thành công, chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau. Những người đàn ông đã bật khóc. Tất cả chúng tôi đều vỡ òa trong hạnh phúc".

Cuộc giải cứu gây căng thẳng ngoại giao

Tháng 3.2004, 6 nhà thám hiểm người Anh (bao gồm cả quân nhân và nhà khoa học) đã bị mắc kẹt 8 ngày trong hang Alpazat gần Cuetzalan (Mexico) do nước lũ. Các thợ lặn hang động tinh nhuệ của Anh đã được điều đến hỗ trợ và đã giải cứu thành công nhóm trong chiến dịch kéo dài 9 giờ.

Sự việc này đã gây ra một cuộc căng thẳng ngoại giao giữa Mexico và Anh. Theo tờ The Guardian, các nhà thám hiểm là thành viên của một hiệp hội thám hiểm hang động, khi đó thực hiện cuộc thám hiểm để lập bản đồ và khảo sát.

Những cuộc cứu người mắc kẹt trong hang động nghẹt thở bậc nhất- Ảnh 5.

Nhóm nhà thám hiểm người Anh sau khi được giải cứu khỏi hang động ở Mexico năm 2004

ẢNH: REUTERS

Mưa lớn đã khiến mực nước của dòng sông ngầm dâng cao nhanh chóng, chặn lối vào hang động. Bộ Quốc phòng Anh đã cử các thợ lặn hang động dân sự tinh nhuệ đến hỗ trợ việc giải cứu.

Sau đó, các quan chức Mexico chỉ trích các nhà thám hiểm người Anh vì đã không xin phép hay thông báo cho chính quyền địa phương về hoạt động lập bản đồ. Vấn đề càng phức tạp hơn khi 5 trong số những người bị mắc kẹt là thành viên của lực lượng vũ trang Anh, những người đã nhập cảnh vào nước này bằng visa du lịch.

Sau cuộc giải cứu, chính quyền Mexico đã tạm giam nhóm người này, phản đối ngoại giao chính thức và yêu cầu Anh làm rõ các hoạt động của nhóm. Bộ Ngoại giao Anh khẳng định chuyến đi chỉ nhằm mục đích thám hiểm.

Tin liên quan

Cần thêm nhiều bình oxy để giải cứu 7 người mắc kẹt trong hang động Lào

Cần thêm nhiều bình oxy để giải cứu 7 người mắc kẹt trong hang động Lào

Hôm nay (28.5), trưởng nhóm tình nguyện Thái Lan tham gia nỗ lực giải cứu 7 thợ lặn mắc kẹt trong hang động Lào tại tỉnh Xaisomboun cho biết càng thêm nhiều bình oxy để hoàn tất sứ mệnh cứu hộ.

Chạy đua giải cứu nhóm người mắc kẹt trong hang động tại Lào

Tìm thấy 5 người sống sót sau một tuần mắc kẹt trong hang động ở Lào

Khám phá thêm chủ đề

cứu người mắc kẹt trong hang động chiến dịch giải cứu Hang Tham Luang giải cứu đội bóng Thái Lan chiến dịch cứu hộ nghẹt thở nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận