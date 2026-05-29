Những cuộc cứu người mắc kẹt trong hang động nghẹt thở bậc nhất

Khoảng một tuần qua, lực lượng cứu hộ quốc tế đang hỗ trợ giải cứu 7 người bị mắc kẹt trong hang động ngập nước tại tỉnh Xaisomboun (Lào). Nhóm người đi vào hang tìm vàng vào hôm 19.5 nhưng mưa lớn gây lở đất bịt kín lối ra.

Một số thành viên trong nhóm người bị mắc kẹt trong hang động tại Lào được tìm thấy ẢNH: REUTERS

Tính đến ngày 29.5, 5 người đã được tìm thấy còn sống nhưng chưa được đưa ra khỏi hang. Ông Kengkard Bongkawong, trưởng nhóm cứu hộ tình nguyện người Thái Lan ngày 28.5 kêu gọi cộng đồng cung cấp thêm bình ôxy để phục vụ công tác cứu hộ, theo Reuters.

Thợ lặn từ nhiều nước như Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Pháp, Indonesia đang và sắp tham gia cùng đội cứu hộ địa phương để đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Cuộc giải cứu ở hang Tham Luang

Ngày 23.6.2018, đội bóng đá thiếu niên Thái Lan có tên Heo rừng đi vào hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai chơi và bị mắc kẹt, do mưa lớn gây ngập lụt bịt kín lối ra.

Khoảng 10.000 tình nguyện viên người Thái và người nước ngoài đã tham gia chiến dịch giải cứu nguy hiểm và cực kỳ phức tạp do địa hình hiểm trở và thời tiết, thu hút sự chú ý của toàn cầu.

Nhân viên cứu hộ khiêng thành viên đội bóng Thái Lan ra trong chiến dịch giải cứu tại hang Tham Luang năm 2018 ẢNH: AFP

Sau 18 ngày, các thợ lặn đã đưa thành công 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên ra ngoài thông qua các đường hầm vô cùng hẹp và ngập nước. Các em được gây mê và đeo mặt nạ dưỡng khí, sau đó được cho vào cáng bạt cứu hộ để thợ lặn đưa ra ngoài trong hành trình kéo dài nhiều giờ và có nhiều đoạn phải lặn.

Cuộc giải cứu bên trong hang động Thổ Nhĩ Kỳ

Tháng 9.2023, nhà thám hiểm hang động người Mỹ Mark Dickey (khi đó 40 tuổi) đột ngột bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng khi đang ở độ sâu hơn 1.000 m trong hang động Morca, một trong những hang động sâu nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Ông bị mất máu, yếu sức và không thể leo trở lên trong lòng hang động dốc đứng.

Nhà thám hiểm Mark Dickey được kéo lên bên trong hang động Morca tại tỉnh Mersin (miền nam Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 12.9.2023 ẢNH: REUTERS

Chiến dịch cứu hộ sau đó được huy động với hàng trăm chuyên gia và thợ lặn từ khắp nơi, gồm những người đã giải cứu đội bóng Thái Lan năm 2018. Ông Dickey được buộc vào băng ca và được kéo lên qua những vách đá thẳng đứng và hẹp bên trong hang.

Sau 9 ngày, đội cứu hộ đã đưa được ông Dickey ra khỏi hang thành công trong chiến dịch được miêu tả là một trong những cuộc giải cứu lớn và phức tạp nhất.

Cuộc giải cứu tại Đức

Năm 2014, nhà vật lý Johann Westhauser (khi đó 52 tuổi) bị một tảng đá rơi trúng đầu khi đang khám phá hang động sâu nhất nước Đức, hang Riesending tại bang Bavaria.

Hang động này trải khoảng 19 km và ông Westhauser đã bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 1.148 m dưới lòng đất. Phải mất tới 728 người nỗ lực trong suốt 11 ngày mới đưa được ông Westhauser ra ngoài, theo tờ The New York Times.

Hình ảnh từ cuộc giải cứu ông Johann Westhauser tại Đức ẢNH: REUTERS

Chiến dịch này cực kỳ phức tạp, một phần là do cửa hang nằm trên đỉnh một ngọn núi cao khoảng 1.800 m, khiến trực thăng không thể hạ cánh. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hộ cuối cùng đã thành công trong việc đưa ông Westhauser ra ngoài bằng cáng.

Bà Sabine Zimmerebner, giáo viên mầm non kiêm nhà thám hiểm hang động người Áo từng tham gia cuộc giải cứu, chia sẻ:"Khi nghe tin chiến dịch thành công, chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau. Những người đàn ông đã bật khóc. Tất cả chúng tôi đều vỡ òa trong hạnh phúc".

Cuộc giải cứu gây căng thẳng ngoại giao

Tháng 3.2004, 6 nhà thám hiểm người Anh (bao gồm cả quân nhân và nhà khoa học) đã bị mắc kẹt 8 ngày trong hang Alpazat gần Cuetzalan (Mexico) do nước lũ. Các thợ lặn hang động tinh nhuệ của Anh đã được điều đến hỗ trợ và đã giải cứu thành công nhóm trong chiến dịch kéo dài 9 giờ.

Sự việc này đã gây ra một cuộc căng thẳng ngoại giao giữa Mexico và Anh. Theo tờ The Guardian, các nhà thám hiểm là thành viên của một hiệp hội thám hiểm hang động, khi đó thực hiện cuộc thám hiểm để lập bản đồ và khảo sát.

Nhóm nhà thám hiểm người Anh sau khi được giải cứu khỏi hang động ở Mexico năm 2004 ẢNH: REUTERS

Mưa lớn đã khiến mực nước của dòng sông ngầm dâng cao nhanh chóng, chặn lối vào hang động. Bộ Quốc phòng Anh đã cử các thợ lặn hang động dân sự tinh nhuệ đến hỗ trợ việc giải cứu.

Sau đó, các quan chức Mexico chỉ trích các nhà thám hiểm người Anh vì đã không xin phép hay thông báo cho chính quyền địa phương về hoạt động lập bản đồ. Vấn đề càng phức tạp hơn khi 5 trong số những người bị mắc kẹt là thành viên của lực lượng vũ trang Anh, những người đã nhập cảnh vào nước này bằng visa du lịch.

Sau cuộc giải cứu, chính quyền Mexico đã tạm giam nhóm người này, phản đối ngoại giao chính thức và yêu cầu Anh làm rõ các hoạt động của nhóm. Bộ Ngoại giao Anh khẳng định chuyến đi chỉ nhằm mục đích thám hiểm.