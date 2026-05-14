Thế giới

Bão kèm mưa đá làm hơn 100 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Trí Đỗ
14/05/2026 17:21 GMT+7

Một cơn bão dữ dội kèm gió to và mưa đá đã quét qua bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Theo Văn phòng Ủy viên cứu trợ bang Uttar Pradesh ngày 14.5, ít nhất 104 người thiệt mạng tại khoảng 12 quận khi cơn bão quét qua. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là vùng quanh thành phố Prayagraj, một địa điểm hành hương quan trọng của người Hindu, Reuters đưa tin.

Người dân dọn dẹp cây cối đổ đè lên xe ô tô trong một trận bão lớn ở Prayagraj, thuộc bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) ngày 13.5.2026

Bão thường xuất hiện tại miền bắc Ấn Độ trong mùa nóng từ tháng 3 đến tháng 6, trước khi mưa gió mùa giúp hạ nhiệt. Tuy nhiên, trận bão tối 13.5 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến 59 người bị thương, 87 ngôi nhà hư hại và 114 gia súc chết, theo nhà chức trách.

Một quan chức cứu hộ bang cho biết nhiều nạn nhân thiệt mạng do cây đổ và tường sập. Hình ảnh lan truyền cho thấy cây cối bật gốc, biển quảng cáo bị gió cuốn đè lên ô tô, trong khi nhiều quầy hàng ven đường bị phá hỏng.

"Cả khu vực chúng tôi sống tối đen như mực trong khoảng nửa giờ", ông Ashok Rai, người dân thị trấn công nghiệp Obra thuộc huyện Sonbhadra, kể lại. Ông cho biết gió mạnh thổi bay biển quảng cáo, bảng hiệu và cuốn bụi than dày đặc từ mặt đất lên không trung.

Tại Prayagraj, người dân bày tỏ sự hoảng loạn khi gió mạnh càn quét các khu dân cư. "Cơn bão ập đến bất ngờ và bầu trời tối sầm lại chỉ trong vài phút. Mái tôn bay tứ tung và mọi người chạy vào nhà. Chúng tôi nghe thấy tiếng cây đổ suốt buổi tối", theo cư dân Ram Kishore.

Một đoạn video phát trên truyền hình cho thấy một người đàn ông bị gió hất lên không trung khi đang bám vào một tấm tôn tại quận Bareilly. Người này bị thương và may mắn sống sót.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã chỉ đạo các quan chức khẩn trương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và phân phát viện trợ tài chính trong vòng 24 giờ.

