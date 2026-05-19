Mưa lớn gây ra lũ lụt trên diện rộng ở Trung Quốc, 10 người chết

Văn Khoa
19/05/2026 14:59 GMT+7

Mưa lớn ở miền trung và nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt trên diện rộng hôm 19.5, khiến ít nhất 10 người chết, theo Đài CCTV.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm nay đưa tin ít nhất 6 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe bán tải chở 15 người rơi xuống sông ở tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc trong trận mưa lớn, theo Reuters.

Mưa lớn gây ra lũ lụt trên diện rộng ở Trung Quốc, 10 người chết - Ảnh 1.

Cảnh sát và lính cứu hỏa sơ tán người dân khỏi một tòa nhà chung cư bị ngập ở thành phố Kinh Châu thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hôm 18.5, sau khi thành phố này hứng chịu lượng mưa lớn bất thường

Ảnh: chụp màn hình China Daily

Cũng theo CCTV, 3 người đã thiệt mạng do lũ quét ở một ngôi làng vùng trũng thuộc tỉnh Hồ Bắc, và một người tử vong ở tỉnh Hồ Nam.

Nhiều cư dân ở thành phố Kinh Châu thuộc tỉnh Hồ Bắc bị ngập nước đến đầu gối và có thể bắt cá bơi trên đường phố, theo những hình ảnh được đăng tải trên nền tảng video Douyin. Một số ô tô gần như bị ngập hoàn toàn trên những con đường giữa các tòa nhà dân cư và thương mại.

Các trường học, doanh nghiệp và dịch vụ giao thông đã tạm ngừng hoạt động, và giới chức đang di dời người dân ở một số khu vực của Hồ Bắc và Hồ Nam, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp tại những địa phương bị ảnh hưởng.

Hoạt động ứng cứu người dân trong vùng bị lũ lụt ảnh hưởng tại Trung Quốc

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) thông báo các khu vực thuộc Giang Tây, An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam đang đối mặt với nguy cơ cao về những thảm họa liên quan đến mưa, trong đó có sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt đô thị nghiêm trọng.

Cũng theo NMC, thời tiết khắc nghiệt sẽ dần di chuyển về phía đông và nam của Trung Quốc trong hai ngày tới. Từ ngày mai 20.5, lượng mưa lớn nhất dự kiến sẽ xảy ra dọc theo vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử.

Hàng chục ngàn người đã nhận lệnh sơ tán ở miền tây Bắc Mỹ trong ngày 11.12, sau nhiều ngày mưa lớn khiến các con sông bị vỡ bờ, gây lũ lụt, theo AFP.

