Liên tiếp 2 vụ rơi máy bay ở Pháp, Ả Rập Xê Út

Theo thông báo của chính quyền địa phương thị trấn Tomblaine, miền đông bắc Pháp, một máy bay đã gặp tai nạn vào ngày 28.6. Giới chức cho biết đây là máy bay của một trường huấn luyện nhảy dù. Phi công và toàn bộ 10 hành khách - gồm 5 học viên và 5 người hướng dẫn - đã thiệt mạng.

Ảnh được cho là hiện trường tai nạn máy bay ở thị trấn Tomblaine của Pháp ngày 28.6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DW

Truyền hình địa phương đã cảnh báo rủi ro máy bay phát nổ sau khi gặp nạn. Cảnh sát đã tiến hành phong tỏa và kêu gọi công chúng rời xa hiện trường.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez đang đến hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc chưa được làm rõ.

Ít lâu sau thông tin về vụ tai nạn tại Pháp, Reuters cho hay một vụ rơi trực thăng khác đã xảy ra tại thành phố Ras Tanura, miền đông Ả Rập Xê Út, khu vực giáp với vịnh Ba Tư.

Theo báo Khaleej Times, chiếc trực thăng thuộc sở hữu của Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Ả Rập Xê Út. Truyền thông khu vực cho hay tai nạn xảy ra vào 6 giờ ngày 28.6 (giờ địa phương) ở Ras Tanura. Toàn bộ 14 người trên máy bay đã thiệt mạng, tất cả đều là công dân Ả Rập Xê Út. Nguyên nhân vụ việc chưa được làm rõ.

Hôm 26.6, Aramco đã nối lại hoạt động bốc dỡ dầu thô tại cảng Ras Tanura ở vịnh Ba Tư, sau khi tạm dừng hoạt động gần 4 tháng do xung đột Trung Đông.