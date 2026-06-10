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Thế giới

Rơi trực thăng quân sự Pakistan tại Kashmir, toàn bộ thành viên thiệt mạng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
10/06/2026 20:19 GMT+7

Hãng AP ngày 10.6 đưa tin một trực thăng Mi-17 của quân đội Pakistan đã rơi do lỗi kỹ thuật tại khu vực Kashmir, khiến toàn bộ thành viên trên máy bay thiệt mạng.

AP dẫn lời các nhân chứng kể lại chiếc trực thăng đã rơi ngay sau khi cất cánh từ bãi đỗ. Vụ việc xảy ra tại khu vực địa phận do Pakistan quản lý ở vùng Kashmir. Lực lượng cứu thương đã lập tức có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.

Rơi trực thăng quân sự Pakistan tại Kashmir, toàn bộ thành viên thiệt mạng - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau vụ rơi trực thăng Mi-17 của quân đội Pakistan tại thành phố Muzaffarabad ở Kashmir ngày 10.6

ẢNH: AP

Quân đội Pakistan hiện chưa công bố số lượng người có mặt trên chiếc trực thăng, thế nhưng xác nhận toàn bộ thành viên trên máy bay thiệt mạng. Quân đội cho biết trực thăng Mi-17 đã gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước vụ tai nạn, đồng thời gửi lời tri ân đến các quân nhân. Tư lệnh lục quân Pakistan Asim Munir cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới tang quyến. Một ủy ban điều tra tại Pakistan đã được thành lập để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Muzaffarabad ở Kashmir, giữa thời điểm nơi đây đang diễn ra biểu tình và đình công do "Ủy ban Hành động chung Awami" - một liên minh gồm nhiều nhóm vừa bị chính quyền Pakistan cấm hoạt động - kêu gọi. Tuy nhiên, quân đội không cho thấy có mối liên hệ nào giữa cuộc biểu tình và sự cố rơi máy bay.

Gần đây nhất, vào tháng 9.2025, một vụ việc tương tự xảy ra khi trực thăng quân sự Pakistan thực hiện nhiệm vụ bay thường lệ đã rơi ở khu vực phía bắc Pakistan, khiến 2 phi công và 3 kỹ thuật viên trên máy bay thiệt mạng.

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