14 cảnh sát thiệt mạng trong vụ đánh bom xe, phục kích ở Pakistan

Sĩ quan cảnh sát Bannu Sajjad Khan thông báo thi thể của 14 đồng nghiệp đã được tìm thấy tại đồn cảnh sát bị sập, và 3 người còn sống đã được đưa đến bệnh viện, theo Reuters.

Máy móc hạng nặng ngày 10.5 dọn dẹp đống đổ nát của một đồn cảnh sát bị hư hại sau vụ đánh bom xe ở thành phố Bannu thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan Ảnh: Reuters

Hình ảnh sau vụ tấn công hôm 9.5 cho thấy công trình đã bị san bằng thành đống đổ nát, gạch vụn, mảnh vỡ cháy đen và xe cộ bị biến dạng nằm rải rác.

Xe cứu thương từ các cơ quan cứu hộ và bệnh viện dân sự đã nhanh chóng đến hiện trường, trong khi giới chức cho hay tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại những bệnh viện công ở Bannu.

Một sĩ quan cảnh sát giấu tên nói rằng những kẻ tấn công đã lao xe chứa đầy chất nổ vào đồn cảnh sát, sau đó tiến vào và bắt đầu nổ súng vào những cảnh sát còn lại.

Vị cảnh sát còn nói: "Các nhân viên thực thi pháp luật khác đã được cử đến hiện trường, nhưng những kẻ tấn công đã phục kích họ và gây thêm thương vong".

Ngoài ra, Reuters dẫn một số nguồn tin cảnh sát cho hay những kẻ tấn công cũng đã sử dụng máy bay không người lái. Một liên minh nổi dậy được gọi là Ittehad-ul-Mujahideen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Cuộc tấn công mới của lực lượng nổi dậy có khả năng làm bùng phát lại giao tranh dọc biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Cuộc giao tranh tồi tệ nhất giữa hai nước này trong nhiều năm đã nổ ra hồi tháng 2. Kể từ đó, giao tranh đã lắng xuống, với các cuộc đụng độ lẻ tẻ xảy ra dọc biên giới, nhưng chưa có thỏa thuận ngừng bắn chính thức nào được ký kết.

Islamabad cáo buộc Kabul chứa chấp những nhóm vũ trang sử dụng lãnh thổ Afghanistan để lên kế hoạch tấn công ở Pakistan, nhưng chính thể Taliban đã phủ nhận các cáo buộc, theo Reuters.