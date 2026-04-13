Tàu tuần duyên Pakistan bị tấn công, 3 người thiệt mạng

Vi Trân
13/04/2026 02:02 GMT+7

Một tổ chức vũ trang đã sát hại 3 nhân viên Tuần duyên Pakistan ngày 12.4 trong vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một trong những tàu tuần tra của cơ quan hàng hải này hoạt động trên biển Ả Rập.

Các quan chức tình báo và cảnh sát Pakistan cho biết chiếc tàu tuần duyên đang tuần tra thường lệ ở khu vực ven biển gần biên giới Pakistan - Iran thì bị các tay súng nổ súng tấn công, làm 3 người trên tàu thiệt mạng, theo Reuters.

Tàu tuần duyên Pakistan bị tấn công, 3 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Một tàu hải quân Pakistan hộ tống tàu hàng trong chiến dịch đảm bảo hàng hải giữa chiến sự Trung Đông

ẢNH: REUTERS

Nhóm ly khai Quân Giải phóng Balochistan (BLA) bị cấm hoạt động đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. "Sau các hoạt động trên đất liền, hành động ở biên giới biển đánh dấu một bước phát triển mới trong chiến lược quân sự của BLA", tổ chức này tuyên bố.

Cơ quan chức năng Pakistan đã mở cuộc điều tra và tăng cường an ninh trong khu vực, nguồn tin tình báo và cảnh sát nói với Reuters.

Vụ việc này làm gia tăng các thách thức an ninh ở Balochistan, một điểm nóng về xung đột vũ trang nơi các nhóm vũ trang thường xuyên nhắm mục tiêu vào lực lượng an ninh và cơ sở hạ tầng Pakistan.

Pakistan đã thực hiện các cuộc không kích vào tháng 2, gây ra cuộc xung đột kéo dài một tuần với Afghanistan. Islamabad cáo buộc Kabul cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các nhóm vũ trang đối lập, trong đó có BLA, để lên kế hoạch và phối hợp các cuộc tấn công. Chính quyền Taliban đã bác bỏ cáo buộc này.

Thành phố cảng Gwadar ở tỉnh Balochistan cũng đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Baloch nhắm vào lực lượng an ninh và các cơ sở hạ tầng.

Tin liên quan

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom khiến 31 người chết ở Pakistan

Một vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo Shiite ở thủ đô Islamabad (Pakistan) ngày 6.2 đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 169 người khác bị thương.

Giao tranh ác liệt tại Pakistan, hơn 200 người chết?

Quân đội Pakistan báo động cao sau vụ đụng độ nghiêm trọng dọc biên giới

