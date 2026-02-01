Giao tranh ác liệt tại Pakistan, hơn 200 người chết?

Quân đội Pakistan thông báo thêm 15 nhân viên an ninh cũng thiệt mạng trong các chiến dịch truy quét, trong khi các tay súng nhắm mục tiêu vào dân thường ở một số khu vực, giết chết ít nhất 18 người, theo Reuters.

Các cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi quân đội Pakistan tuyên bố đã tiêu diệt 41 tay súng trong các cuộc đột kích riêng biệt ở Balochistan, tỉnh giáp biên giới với Iran và Afghanistan.

Lực lượng biên phòng Pakistan canh gác tại hiện trường sau khi một nhóm vũ trang phục kích một đoàn tàu ở vùng núi hẻo lánh Pehro Kunri thuộc tỉnh Balochistan ngày 15.3.2025 Ảnh: AFP

Nhóm ly khai Baloch Liberation Army (BLA) đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công hôm 31.1, nói rằng họ đã tiến hành cuộc tấn công cùng lúc trên khắp tỉnh Balochistan. BLA còn tuyên bố đã tiêu diệt 84 nhân viên an ninh Pakistan và chiến dịch đang diễn ra đã kéo dài 15 giờ.

Cơ quan truyền thông ISPR của quân đội ISPR đưa tin các cuộc tấn công nói trên do những tay súng được Ấn Độ tài trợ tiến hành, và lực lượng an ninh đã ngăn chặn các nỗ lực chiếm giữ bất kỳ thành phố hoặc cơ sở chiến lược nào. Ấn Độ chưa lên tiếng nhưng từng bác bỏ cáo buộc hậu thuẫn tương tự.

Cũng theo ISPRT, các cuộc tấn công đó đã diễn ra ở nhiều thành phố và thị trấn thuộc tỉnh Balochistan, gồm Quetta, Mastung, Noshki, Dalbandin, Kharan, Panjgur, Tump, Gwadar và Pasni.

Giới chức an ninh cho hay những người có vũ trang đã tiến hành các cuộc tấn công ở một số khu vực đô thị, trong đó có cả thủ phủ tỉnh Quetta và thành phố cảng Gwadar, dẫn đến các chiến dịch của quân đội, cảnh sát và các đơn vị chống khủng bố. Các bệnh viện ở một số quận đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp, theo các quan chức.

Balochistan là tỉnh lớn nhất nhưng nghèo nhất của Pakistan và đã phải đối mặt với cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập niên của các nhóm nổi dậy người Baloch. Chính quyền Pakistan nói rằng tình trạng bạo lực này được các thế lực nước ngoài hậu thuẫn, một cáo buộc đã bị Ấn Độ bác bỏ, theo Reuters.