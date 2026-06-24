Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, thị trường Trung Quốc đang ghi nhận sự trở lại ấn tượng. Theo dữ liệu mới công bố của Agoda, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng tới 164% so với cùng kỳ năm 2025, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong nhóm 10 thị trường quốc tế lớn nhất.

Dữ liệu được Agoda tổng hợp từ các lượt tìm kiếm chỗ ở tại Việt Nam trên nền tảng này trong giai đoạn từ ngày 1.1 đến 31.5.2026. Không chỉ riêng Trung Quốc, toàn bộ 10 thị trường được khảo sát đều ghi nhận mức tăng trưởng dương về lượng tìm kiếm lưu trú.

Sau Trung Quốc, các thị trường có tốc độ tăng trưởng cao gồm Indonesia (86%), Philippines (82%), Thái Lan (65%) và Ba Lan (63%). Ngoài ra, Ấn Độ, Qatar, Myanmar, Malaysia và New Zealand cũng nằm trong nhóm 10 thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Việc có tới ba quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Philippines và Thái Lan nằm trong top 5 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với khách du lịch trong khu vực. Các sản phẩm như du lịch ẩm thực, khám phá di sản, nghỉ dưỡng biển và mua sắm tại các đô thị lớn tiếp tục là những yếu tố hấp dẫn du khách quốc tế. Đáng chú ý, Ba Lan là đại diện châu Âu duy nhất góp mặt trong danh sách này. Agoda cho rằng, chính sách miễn thị thực của Việt Nam dành cho công dân Ba Lan từ năm 2025 đã góp phần thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm và lên kế hoạch du lịch tới Việt Nam.

Không chỉ thu hút khách từ các thị trường truyền thống, Việt Nam còn ghi nhận sự gia tăng quan tâm từ nhiều thị trường mới tại Nam Á, Trung Đông và châu Đại Dương. Về điểm đến, ba trung tâm du lịch lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM tiếp tục là những địa phương được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất. Trong khi Hà Nội hấp dẫn bởi không gian văn hóa và lịch sử lâu đời, Đà Nẵng nổi bật với du lịch biển và vai trò cửa ngõ kết nối các di sản miền Trung, thì TP.HCM thu hút du khách nhờ nhịp sống sôi động, hoạt động mua sắm và trải nghiệm ẩm thực đa dạng. Riêng với khách đến từ Ấn Độ và Ba Lan, Phú Quốc là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất. Xu hướng này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của các kỳ nghỉ biển và nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.

Nhiều thị trường khách đến Việt Nam tăng mạnh Ảnh: Nhật Thịnh

Đại diện Agoda cho biết, làn sóng tìm kiếm gia tăng từ nhiều thị trường quốc tế đã phản ánh sức hút ngày càng rộng mở của du lịch Việt Nam. Theo ông, sự đa dạng về văn hóa, thiên nhiên và trải nghiệm du lịch giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm du khách khác nhau trên thế giới.