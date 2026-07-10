Đội tuyển Việt Nam đón nhân vật đặc biệt, Đình Bắc không ngại đua với Xuân Son

Trưởng đoàn Trần Anh Tú góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam

Ngày 10.7, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập tại Incheon (Hàn Quốc) sau một ngày nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, tiếp tục chương trình tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2026.

Trong buổi sáng, toàn đội tập gym nhằm bổ trợ thể lực và sức mạnh. Đến buổi chiều, Ban huấn luyện triển khai giáo án trên sân với khối lượng vận động được tính toán phù hợp với giai đoạn cuối của đợt tập huấn, hướng tới trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon, đại diện đang thi đấu tại K-League 1, diễn ra vào ngày 13.7.

Đội tuyển Việt Nam rèn quân tại Hàn Quốc ẢNH: VFF

Gangwon là gương mặt quen thuộc tại K-League 1, từng thăng hạng cách đây 10 năm. Đây cũng là CLB cũ của tiền vệ Lương Xuân Trường. Gangwon có lối đá cơ bắp, trực diện với những đường bóng dài, đánh biên đan xen đập nhả trung lộ nhờ dàn nội ngoại binh có kỹ thuật cá nhân tốt. Đây hứa hẹn là cuộc đấu sức thú vị để ông Kim kiểm tra thể lực học trò.

Nội dung chính của buổi tập tập trung vào các bài phối hợp trong phòng ngự và tấn công, kết hợp thi đấu đối kháng trên 2/3 diện tích sân nhằm tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật. Một tín hiệu tích cực đến từ trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Sau thời gian chỉ tập hồi phục tại khách sạn dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế, trung vệ kỳ cựu của đội tuyển đã có thể trở lại sân để tập với bóng. Duy Mạnh gặp chấn thương từ trước khi hội quân và đang nỗ lực từng ngày để sớm trở lại cùng các đồng đội.

Hôm qua (9.7), Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã có mặt tại Incheon để kiểm tra, rà soát tình hình tập huấn của đội tuyển, đồng thời chỉ đạo cụ thể đối với các bộ phận chức năng nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho quá trình chuẩn bị của toàn đội.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã có mặt ẢNH: VFF

Theo phân công, ông Trần Anh Tú tiếp tục đảm nhiệm cương vị trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026. Trước đó, ông đã đồng hành cùng đội tuyển trong hành trình giành chức vô địch AFF Cup 2024 và vòng loại Asian Cup 2027.

Đình Bắc tự tin cạnh tranh với Xuân Son, Tài Lộc

Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết sau gần ba tuần hội quân, đội tuyển đang từng bước hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn sự gắn kết giữa các vị trí.

"Toàn đội đã có gần ba tuần tập trung để chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Qua hai trận đấu tập tại Hàn Quốc, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đang nỗ lực hoàn thiện cả trong phòng ngự lẫn tấn công, đồng thời giúp các vị trí hiểu nhau hơn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới", Đình Bắc chia sẻ.

Nói về sự cạnh tranh trên hàng công, tiền đạo sinh năm 2004 khẳng định đây là động lực để mỗi cầu thủ nỗ lực hoàn thiện bản thân: "Hàng công đội tuyển hiện có rất nhiều cầu thủ chất lượng và sự cạnh tranh là hoàn toàn sòng phẳng. Cá nhân tôi luôn cố gắng để sẵn sàng mỗi khi ban huấn luyện trao cơ hội, qua đó đáp ứng tốt nhất yêu cầu chuyên môn trên sân".

Cạnh tranh khốc liệt ở từng vị trí tại đội tuyển Việt Nam ẢNH: VFF

Đánh giá về trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon, Đình Bắc cho rằng đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với toàn đội trước khi trở về nước. "Gangwon là đối thủ có chất lượng chuyên môn rất tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật kỹ trong những ngày tới để hoàn thiện những yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận giao hữu với Myanmar cũng như AFF Cup 2026", Đình Bắc nói.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon vào ngày 13.7. Kết thúc chuyến tập huấn, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ trở về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar diễn ra ngày 18.7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Đội tuyển Việt Nam đang có chuỗi 5 trận giao hữu toàn thắng tại Hàn Quốc. Dưới bàn tay huấn luyện của ông Kim Sang-sik, đội cũng bất bại 16 trận suốt 2 năm qua, với 8 trận tại AFF Cup 2024, 6 trận tại vòng loại Asian Cup 2026 cùng 2 trận giao hữu quốc tế với Campuchia, Bangladesh.