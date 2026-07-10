VFF công bố nhà tài trợ, VCK U.17 quốc gia 2026 xác định xong 3 bảng đấu

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF; ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký VFF; ông Nguyễn Minh Châu – Phó tổng thư ký VFF, Trưởng ban tổ chức giải; bà Nguyễn Thanh Hà – Phó tổng thư ký VFF. Về phía nhà tài trợ có ông Joseph Ryan Consul – Giám đốc Marketing Công ty TNHH URC Việt Nam, cùng đại diện 12 đội bóng góp mặt tại VCK, các cơ quan báo chí và truyền thông.

Đây là lần đầu tiên nhãn hàng nước tăng lực Rồng Đỏ trở thành nhà tài trợ chính cho một giải bóng đá cấp quốc gia. Sự đồng hành này được kỳ vọng sẽ góp phần tiếp thêm nguồn lực cho công tác tổ chức, đồng thời thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc chung tay phát triển bóng đá trẻ Việt Nam.

Giải U.17 quốc gia 2026 có nhà tài trợ mới ẢNH: MINH TÚ

U.17 quốc gia 2026 hứa hẹn hấp dẫn

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú bày tỏ sự vui mừng khi URC Việt Nam đồng hành cùng VCK giải bóng đá vô địch U.17 quốc gia 2026. Ông nhấn mạnh, sự hỗ trợ của doanh nghiệp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức giải mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội đối với công tác đào tạo, phát triển các tài năng trẻ.

Đáng chú ý, lãnh đạo VFF khẳng định thành tích lần đầu tiên giành vé dự FIFA U.17 World Cup 2026 của đội tuyển U.17 Việt Nam là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của hệ thống đào tạo trẻ trong nước. Trong đó, giải U.17 quốc gia tiếp tục đóng vai trò là sân chơi quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn cầu thủ chất lượng cho các đội tuyển quốc gia.

VFF kỳ vọng với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, sự đồng hành của nhà tài trợ cùng tinh thần thi đấu cống hiến của các đội bóng, VCK năm nay sẽ mang đến những trận đấu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao và tiếp tục giới thiệu nhiều gương mặt triển vọng cho bóng đá Việt Nam.

Đại diện nhà tài trợ, ông Joseph Ryan Consul cho biết URC Việt Nam tin tưởng giải đấu sẽ lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho bóng đá nước nhà.

Ngay sau lễ công bố nhà tài trợ, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng VCK. Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại và sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 29.7 tại sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai).

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm chủ nhà LPBank HAGL, Thể Công Viettel 1, Đà Nẵng và PVF. Bảng B quy tụ Sông Lam Nghệ An, CLB TP.HCM, PVF-CAND và Đồng Nai. Trong khi đó, bảng C có sự góp mặt của Hà Nội, Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng.

Lễ bốc thăm được diễn ra, xác định 3 bảng đấu hấp dẫn ẢNH: MINH TÚ

Các bảng đấu được đánh giá khá cân bằng nhưng vẫn hứa hẹn nhiều cuộc cạnh tranh quyết liệt. Bảng A nổi bật với màn so tài giữa chủ nhà LPBank HAGL, Thể Công Viettel 1 và PVF – những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu cả nước. Trong khi đó, Hà Nội, đương kim vô địch của giải, sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương từ bảng C.

VCK giải bóng đá vô địch U.17 quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 được kỳ vọng tiếp tục là bệ phóng quan trọng cho các cầu thủ trẻ, nhất là trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang hướng đến việc duy trì thành công sau tấm vé lịch sử dự FIFA U.17 World Cup 2026.