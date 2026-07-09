Được hưởng 3 quả phạt đền, CLB Phong Phú Hà Nam thắng cực đậm Hà Nội II

Phong Phú Hà Nam thắng đậm nhất từ đầu giải

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Phong Phú Hà Nam đã cho thấy sự vượt trội về lực lượng lẫn thế trận. Phút 7, Cao Thị Linh bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính tiền đạo này bình tĩnh đánh bại thủ môn Hoài Thương trên chấm 11 m, mở tỷ số cho đội khách.

Bàn thắng sớm giúp Phong Phú Hà Nam thi đấu càng thêm hưng phấn. Chỉ 6 phút sau, Cao Thị Linh hoàn tất cú đúp khi bứt tốc vượt qua thủ môn đối phương trước lúc đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Sức ép liên tục của đội khách khiến hàng thủ Hà Nội II mắc thêm sai lầm. Phút 26, Thùy Linh mang về quả phạt đền thứ hai cho Phong Phú Hà Nam và cũng tự mình thực hiện thành công, đưa cách biệt lên 3 bàn. Chỉ hai phút sau, Lưu Hoàng Vân khéo léo loại bỏ thủ môn rồi ghi bàn, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 4-0.

Bước sang hiệp hai, cục diện trận đấu không có nhiều thay đổi. Phong Phú Hà Nam tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm trước khung thành Hà Nội II.

Chiến thắng dễ dàng của các cô gái Phong Phú Hà Nam ẢNH: VFF

Đội khách ghi thêm 3 bàn thắng để hoàn tất chiến thắng 7-0 đầy thuyết phục. Điểm nhấn đáng chú ý là quả phạt đền thứ ba ở những phút cuối trận, khi Lan Anh thực hiện thành công trên chấm 11 m, khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của Phong Phú Hà Nam.

Chiến thắng đậm giúp Phong Phú Hà Nam tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ứng viên cạnh tranh nhóm đầu tại giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Đồng thời, kể từ đầu giải, đây cũng là trận đấu có cách biệt lớn nhất.

Theo lịch thi đấu, vòng 5 sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 10.7 với hai trận còn lại. Trên sân Hà Đông, Hà Nội I chạm trán Thái Nguyên T&T lúc 16 giờ, trong khi Than KSVN tiếp đón TP.HCM II trên sân Cửa Ông vào lúc 17 giờ.