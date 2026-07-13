Becamex TP.HCM thông báo chia tay ông Đặng Trần Chỉnh sau 17 năm gắn bó

Ông Đặng Trần Chỉnh rời ghế 'nóng' Becamex TP.HCM

CLB Becamex TP.HCM đang đẩy mạnh thanh lọc đội ngũ điều hành và huấn luyện đội bóng trước thềm mùa giải hạng nhất 2026 - 2027. Sau khi bổ nhiệm ông Gerald Albadalejo ngồi ghế HLV trưởng, đại diện miền Nam nói lời tạm biệt với ông Đặng Trần Chỉnh, người gắn bó với đội trên nhiều cương vị như tổng giám đốc, HLV... từ năm 2009 đến nay.

Đội bóng thông báo: "Trước những thay đổi về cơ cấu tổ chức và yêu cầu công việc trong giai đoạn mới, đồng thời cân nhắc yếu tố tuổi tác và sức khỏe, ông Đặng Trần Chỉnh đã chủ động xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP bóng đá CLB Becamex TP.HCM cùng tất cả các nhiệm vụ đang đảm nhận.

Quyết định này được đưa ra với mong muốn tạo điều kiện để CLB kiện toàn bộ máy, có thêm những bước chuyển mới và hướng đến sự phát triển tốt hơn".

Ông Đặng Trần Chỉnh rời ghế tổng giám đốc ẢNH: BECAMEX TP.HCM

"Gắn bó với đội từ năm 2009, ông Đặng Trần Chỉnh là một trong những người đã đồng hành cùng đội bóng qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Ông có mặt trong những ngày thành công, nhưng cũng không rời đi khi đội bóng đối diện với khó khăn, áp lực và nhiều thời điểm biến động.

Trong suốt quá trình làm việc, ông là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm, đánh giá và cả những lời góp ý từ người hâm mộ. Có những ý kiến xuất phát từ tình yêu và sự kỳ vọng dành cho đội bóng, nhưng cũng có những nhận định chưa phản ánh đầy đủ những khó khăn, trách nhiệm và áp lực mà ông đã âm thầm gánh chịu.

Ông Đặng Trần Chỉnh luôn lựa chọn đứng về phía CLB, sẵn sàng đối diện với dư luận và chấp nhận nhận về mình những áp lực trong các giai đoạn khó khăn. Đặc biệt, khi đội bóng rơi vào thời điểm bất ổn, vị trí HLV trưởng là một trọng trách không dễ để bất kỳ ai nhận lời, ông vẫn sẵn sàng đứng ra đảm nhiệm, với mong muốn giúp đội bóng vượt qua sóng gió và duy trì sự ổn định", Becamex TP.HCM nói về ông Đặng Trần Chỉnh.

CLB Becamex TP.HCM nêu rõ: "Sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của ông dành cho Becamex Bình Dương trước đây cũng như Becamex TP.HCM hôm nay là điều cần được trân trọng và ghi nhận. CLB xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Đặng Trần Chỉnh vì gần hai thập kỷ đồng hành, cống hiến và luôn đặt lợi ích của đội bóng lên trên những áp lực cá nhân".

CLB Becamex TP.HCM là thế lực bóng đá Việt Nam, với 4 chức vô địch V-League (2007, 2008, 2014, 2015). Tuy nhiên, đội bóng đất thủ đã sa sút gần 10 năm qua. Từ sau chức vô địch Cúp quốc gia 2018, Becamex TP.HCM trải qua 8 năm liền trắng tay. Đội xuống hạng mùa trước, đứng cuối bảng với 24 điểm, bằng Đà Nẵng và PVF-CAND nhưng xếp sau đo kém chỉ số phụ.



