CLB Công an TP.HCM mua sắm tất bật: Người hùng Thường Châu Phan Văn Đức và ai nữa?

Người hùng Thường Châu tìm lại chính mình

Cái tên đầu tiên gây chú ý là Phan Văn Đức, cầu thủ chạy cánh từng cùng U.23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại VCK U.23 châu Á 2018 trên tuyết Thường Châu, "bệ phóng" đã đưa bóng đá Việt Nam bước sang một trang sử mới. Từ một cầu thủ trẻ không được nhiều người biết đến, Văn Đức trở thành biểu tượng của thế hệ vàng, với lối chơi kỹ thuật, tinh tế và khả năng dứt điểm đáng gờm.

Tuy nhiên, chấn thương đứt dây chằng đầu gối đã lấy đi không ít phong độ đỉnh cao của "Đức Cọt". Sau khi chuyển tới CLB Công an Hà Nội từ năm 2023, anh dần đánh mất vị trí chính thức, và ở mùa vừa rồi chủ yếu vào sân từ ghế dự bị. Giờ đây, người hùng Thường Châu khoác áo CLB Công an TP.HCM theo dạng cho mượn, với kỳ vọng tìm lại chính mình trong một môi trường mới.

Những cựu cầu thủ SLNA như Văn Đức...

... và Olaha được kỳ vọng mang lại sự bùng nổ trên hàng công CLB Công an TP.HCM ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Cái tên thứ 2 không kém phần đáng chú ý là tiền đạo người Nigeria Michael Olaha. Sau gần một thập kỷ gắn bó với sân Vinh trong màu áo SLNA, nơi anh từng nhiều mùa liên tiếp là chân sút chủ lực, Olaha chính thức chia tay đội bóng xứ Nghệ khi mùa giải 2025-2026 khép lại.

Điểm đặc biệt trong bản hợp đồng này là Olaha dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam trong thời gian tới, qua đó có thể ra sân với tư cách nội binh ngay từ mùa giải 2026-2027. Với thể hình 1,88 m cùng kinh nghiệm dày dạn tại V-League, sự bổ sung này hứa hẹn giúp hàng công của đội bóng ngành công an thêm phần đa dạng và sắc bén.

Đáng chú ý, Văn Đức và Olaha mới chỉ là 2 tân binh đầu tiên được công bố. Song song với việc chiêu mộ, CLB Công an TP.HCM cũng tiến hành thanh lọc đội hình mạnh tay, chia tay hàng loạt cầu thủ: Mạch Ngọc Hà, Tẩy Văn Toàn, Trần Mạnh Cường, Dương Văn Hào, Nguyễn Mạnh Cường và Phạm Văn Luân. Đây là tín hiệu cho thấy CLB Công an TP.HCM sẽ còn tiếp tục bổ sung thêm nhân sự trong thời gian tới để hoàn thiện đội hình.

Lần đầu tiên CLB Công an TP.HCM có HLV ngoại ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Thuyền trưởng mới đến từ nước Úc

Thay đổi quan trọng nhất, xét về mặt chiến lược, lại nằm ở băng ghế huấn luyện. CLB Công an TP.HCM đã chính thức bổ nhiệm HLV Diles Athanasios Arthur, sinh năm 1982, mang quốc tịch Úc, làm HLV trưởng.

Đây là nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm tại A-League, giải vô địch quốc gia Úc. Mùa giải gần nhất, ông Arthur dẫn dắt Melbourne Victory, một trong những đội bóng có bề dày lịch sử của giải đấu này. Trước đó, ông cũng từng trải qua nhiều vai trò huấn luyện tại Newcastle Jets và Western Sydney Wanderers – hai cái tên quen thuộc và giàu truyền thống khác của bóng đá Úc.

Với một HLV ngoại giàu kinh nghiệm, cùng dàn cầu thủ được tăng cường có chọn lọc, CLB Công an TP.HCM đang cho thấy rõ tham vọng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải mới.