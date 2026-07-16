U.17 HAGL thua U.17 Thể Công Viettel, U.17 PVF thắng đậm trận ra quân

Diễn ra từ ngày 16 đến 29.7 tại hai địa điểm là sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.17 quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại. Đây là sân chơi thường niên quan trọng trong hệ thống các giải trẻ quốc gia do VFF tổ chức, góp phần tạo môi trường thi đấu chất lượng để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, phát triển chuyên môn, đồng thời là cơ sở để các đội tuyển trẻ quốc gia tuyển chọn lực lượng trong những năm tiếp theo.

U.17 HAGL Ảnh: VFF

U.17 Thể Công Viettel đã giành thắng lợi trong trận ra quân Ảnh: VFF

Tương lai của bóng đá Việt Nam chính là thế hệ cầu thủ trẻ Ảnh: VFF

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đinh Thị Thu Trang – Phó tổng thư ký VFF cho biết, vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.17 quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất cả nước, tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi quan trọng đối với công tác đào tạo trẻ của các địa phương và CLB. Bà bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của Công ty TNHH URC Việt Nam trên cương vị nhà tài trợ chính, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức giải đấu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam.

Phó tổng thư ký VFF cũng nhấn mạnh, thành tích lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U.17 World Cup 2026 của đội tuyển U.17 Việt Nam là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược đầu tư phát triển bóng đá trẻ trong thời gian qua. Từ thành công đó, VFF kỳ vọng các cầu thủ tham dự giải năm nay sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, thi đấu cống hiến và từng bước trưởng thành để đóng góp cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Ở trận khai mạc trên sân Pleiku, chủ nhà LPBank HAGL nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra thế trận chủ động trong những phút đầu. Tuy nhiên, Thể Công Viettel dần lấy lại quyền kiểm soát và mở tỷ số ở phút 29. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm tạo ra pha lộn xộn trước khung thành, để Thành Đạt nhanh chân dứt điểm thành công.

Đội chủ nhà nhanh chóng có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 35 nhờ công của Mạnh Nguyên. Dẫu vậy, sai lầm nơi hàng thủ khiến LPBank HAGL phải trả giá khi Đại Nhân tận dụng cơ hội đá bồi, đưa Thể Công Viettel vượt lên dẫn 2-1 trước khi hiệp một khép lại.



Sang hiệp hai, Thể Công Viettel hoàn toàn làm chủ thế trận. Ngay phút 46, đội bóng áo lính nâng tỷ số lên 3-1 trước khi Đại Nhân hoàn tất cú hat-trick ở phút 52 để đưa cách biệt thành 4-1. Đến phút 67, Quang Danh ghi bàn thắng thứ năm cho Thể Công Viettel. LPBank HAGL chỉ có thêm một bàn rút ngắn tỷ số do công của Gia Huy ở phút 70, qua đó chấp nhận thất bại 2-5 trong ngày ra quân.



Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra trên sân Hàm Rồng, PVF cũng có màn trình diễn thuyết phục trước SHB Đà Nẵng. Với lực lượng đồng đều và nhiều tuyển thủ U.17 Việt Nam trong đội hình, PVF kiểm soát thế trận và lần lượt có các bàn thắng của Văn Dương, Sỹ Bách và Anh Hào để giành chiến thắng 3-0.

