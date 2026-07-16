FPT Play tổ chức sự kiện đặc biệt trước giờ G: Ra mắt cúp vàng ASEAN Hyundai Cup 2026

ASEAN Hyundai Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 24.7 đến 26.8.2026. Trước thềm giải đấu, FPT Play - đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng và truyền thông tại Việt Nam - đã khởi động chuỗi hoạt động đồng hành bằng sự kiện Trophy Show diễn ra sáng 16.7 tại tòa nhà FPT Tower (Hà Nội).

Đây cũng là điểm dừng đầu tiên tại Việt Nam trong hành trình Trophy Tour, đưa chiếc cúp vô địch của giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ.

Thời gian và địa điểm của sự kiện đồng hành ASEAN Cup do FTP tổ chức ẢNH: FPT PLAY

Cúp vàng ASEAN Hyundai Cup 2026 lần đầu ra mắt người hâm mộ Việt Nam

Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ đến tham quan, chụp ảnh cùng chiếc cúp vô địch - biểu tượng cao quý nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Đặc biệt, Trophy Show còn có sự góp mặt của cựu thủ môn Dương Hồng Sơn và cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh - 2 thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2008.

Cận cảnh chiếc cúp vô địch của giải năm nay ẢNH: FPT PLAY

Trong buổi giao lưu, 2 cựu tuyển thủ cùng nhìn lại hành trình lịch sử của bóng đá Việt Nam, đồng thời bày tỏ niềm tin vào thầy trò HLV Kim Sang-sik trước nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch ASEAN Hyundai Cup.

Theo lịch trình, sau FPT Tower, chiếc cúp sẽ tiếp tục được trưng bày tại Tràng Tiền Plaza (phường Cửa Nam, Hà Nội) trong 2 ngày 18 và 19.7 trước khi tiếp tục hành trình Trophy Tour đến Indonesia.

ASEAN Hyundai Cup 2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 30 năm kể từ lần đầu tiên giải đấu được tổ chức vào năm 1996. Đội tuyển Việt Nam bước vào giải với tư cách đương kim vô địch sau chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Chiếc cúp sẽ tiếp tục được trưng bày tại Tràng Tiền Plaza đến hết ngày 19.7 ẢNH: FPT PLAY

FPT Play đồng hành cùng người hâm mộ trong suốt giải đấu

Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp FPT Play sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng và truyền thông ASEAN Hyundai Cup tại Việt Nam.

Bên cạnh việc phát sóng toàn bộ các trận đấu, đơn vị này cho biết sẽ triển khai nhiều chương trình đồng hành như talkshow, bản tin chuyên đề và các sự kiện xem chung tại 34 tỉnh, thành phố nhằm tạo không khí sôi động cùng đội tuyển Việt Nam trong suốt giải đấu.

Giải đấu được phát trọn vẹn trên FTP Play ẢNH: FPT PLAY

Về trải nghiệm công nghệ, FPT Play dự kiến ra mắt tính năng Interactive Control (Chạm để Điều khiển) trong tháng 7. Tính năng này cho phép người dùng điều khiển việc tua hoặc chuyển nhanh đến các tình huống trên Smart TV ngay từ điện thoại thông minh thông qua hệ thống đồng bộ dữ liệu.

Song song với ASEAN Hyundai Cup 2026, FPT Play cũng tiếp tục phát sóng nhiều giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh 2026-2027 và ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027, mang đến cho người hâm mộ thêm nhiều lựa chọn theo dõi bóng đá trong năm 2026.