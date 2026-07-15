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Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF và HLV Kim Sang-sik nói gì khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh không thể dự ASEAN Cup 2026?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, sau quá trình theo dõi và đánh giá chuyên môn của đội ngũ y tế, BHL đội tuyển Việt Nam đã quyết định tạo điều kiện để trung vệ Đỗ Duy Mạnh trở về CLB tiếp tục điều trị chấn thương. Do cần thêm thời gian hồi phục hoàn toàn, Duy Mạnh sẽ không thể cùng đội tuyển tham dự ASEAN Cup 2026.

Như Thanh Niên đã đưa tin, đội tuyển Việt Nam đã phải nói lời chia tay Duy Mạnh. Trong thông báo mới nhất, VFF cho hay: Theo đánh giá của bộ phận y tế, việc tiếp tục tập luyện và thi đấu ở thời điểm hiện tại có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Duy Mạnh. Trên tinh thần đặt sức khỏe và sự nghiệp lâu dài của cầu thủ lên hàng đầu, HLV Kim Sang-sik cùng BHL đã thống nhất để trung vệ của CLB Hà Nội trở về tiếp tục điều trị, đồng thời không đăng ký anh trong danh sách tham dự ASEAN Cup 2026.

VFF và HLV Kim Sang-sik nói gì khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh không thể dự ASEAN Cup 2026?- Ảnh 1.

Duy Mạnh được HLV Kim Sang-sik động viên

ẢNH: VFF

Trưa nay, HLV trưởng Kim Sang-sik đã trực tiếp gặp gỡ, động viên Đỗ Duy Mạnh trước khi chia tay đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành thời gian trao đổi, động viên học trò tập trung điều trị để sớm hồi phục hoàn toàn, qua đó trở lại mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở những đợt tập trung tiếp theo.

Duy Mạnh bị tái phát chấn thương đầu gối từ trước khi lên tập trung đội tuyển. Trong suốt thời gian hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, Đỗ Duy Mạnh luôn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và nỗ lực trong quá trình hồi phục. Những ngày cuối của chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, trung vệ của CLB Hà Nội đã có thể trở lại tập với bóng dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế. Tuy nhiên, kết quả đánh giá chuyên môn cho thấy, trung vệ sinh năm 1996 vẫn cần thêm thời gian để đạt trạng thái thể lực tốt nhất trước khi trở lại thi đấu.

Sau sự vắng mặt của Đỗ Duy Mạnh và trước đó là Lê Ngọc Bảo, HLV Kim Sang-sik có thể sẽ tính toán triệu tập bổ sung lực lượng nhằm bảo đảm quân số đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026.

Ngoài ra, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên cũng gửi lời động viên đến người đồng đội ở CLB Hà Nội. Anh đăng tấm ảnh cả 2 ăn mừng bàn thắng trong màu áo đội tuyển Việt Nam kèm thông điệp: "Cố gắng em, Duy Mạnh".

VFF và HLV Kim Sang-sik nói gì khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh không thể dự ASEAN Cup 2026?- Ảnh 2.

Hoàng Hên còn là đồng đội của Duy Mạnh ở CLB Hà Nội

Ảnh: FBNV

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