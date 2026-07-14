Tổ trọng tài Thái Lan điều hành trận Việt Nam đấu Myanmar có gì đặc biệt?

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar vào 19 giờ ngày 18.7 trên sân Thái Nguyên, sẽ do trọng tài Torphong Somsing điều khiển. Hai trợ lý trọng tài là Rachain Srichai và Apichit Nophuan, đều mang quốc tịch Thái Lan. Trọng tài thứ 4 là trọng tài Việt Nam Hoàng Ngọc Hà.



Ông Torphong Somsing không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Vị vua áo đen người Thái Lan từng được mời làm trọng tài VAR tại V-League. Nổi bật nhất là trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và Quảng Nam ở giai đoạn quyết định của cuộc đua trụ hạng mùa giải 2024-2025. Đây là trận đấu có tính chất đặc biệt quan trọng và chịu áp lực rất lớn, cho thấy sự tin tưởng dành cho năng lực chuyên môn của ông Torphong Somsing.

Trọng tài Somsing cũng từng làm trọng tài thứ 4 ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027, ngày 31.3.2026 trên sân Thiên Trường giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Trọng tài Torphong Somsing (thứ ba từ trái sang) tham gia điều hành trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ngày 31.3.2026 Ảnh: Minh Tú

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Bên cạnh đó, trọng tài này còn thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu đỉnh cao của bóng đá Thái Lan. Ông từng được phân công làm nhiệm vụ trong tổ VAR ở trận chung kết Thai FA Cup 2024 cũng như nhiều trận đấu lớn tại Thai League. Hai trợ lý Rachain Srichai và Apichit Nophuan cũng là những trọng tài giàu kinh nghiệm, thường xuyên tham gia điều hành các giải đấu chuyên nghiệp tại Thái Lan.

Về phong cách cầm còi, ông Torphong Somsing được đánh giá là mẫu trọng tài khá quyết đoán trong các tình huống tranh chấp. Ông giỏi kiểm soát trận đấu, xử lý tình huống và duy trì tính công bằng trên sân.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar được xem là màn tổng duyệt quan trọng trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào hành trình chinh phục AFF Cup 2026. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 18.7 trên sân Thái Nguyên, được phát trên FPT Play.