Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Đội tuyển Thái Lan công bố danh sách cực lạ, có 'buông' AFF Cup 2026?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Đội tuyển Thái Lan vừa công bố danh sách 25 cầu thủ tham dự AFF Cup 2026. Đáng chú ý, hàng loạt tên tuổi lớn vắng mặt, dấy lên câu hỏi về tham vọng tranh ngôi vương của 'Voi chiến'.

Trong danh sách được HLV Anthony Hudson công bố ngày 8.7, người hâm mộ không thấy sự xuất hiện của những gương mặt đình đám của bóng đá Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Elias Dolah.

Thay vào đó, nhà cầm quân người Anh đặt niềm tin vào nhiều gương mặt trẻ như Yotsakorn Burapha, Theerasak Poephimai, Patrik Gustavsson hay Jehanafi Mama. Ở tuyến giữa, những cựu binh như Sarach Yooyen, Pokklao Anan và Picha Uthra trở thành chỗ dựa hiếm hoi về kinh nghiệm. Trong khi đó, hàng thủ vẫn còn một số gương mặt quen thuộc như Narubadin Weerawatnodom, Pansa Hemviboon và Manuel Bihr.

Đội tuyển Thái Lan công bố danh sách cực lạ, có 'buông' AFF Cup 2026? - Ảnh 1.

Ratree, đội trưởng U.23 Thái Lan tại SEA Games 33, là một trong những gương mặt đáng chú ý của "Voi chiến" tại AFF Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Danh sách này khiến truyền thông Thái Lan đặt dấu hỏi về tham vọng của "Voi chiến" tại AFF Cup 2026. Bởi lẽ chỉ vài tháng trước, HLV Hudson từng khẳng định mục tiêu của ông là đưa Thái Lan đòi lại ngôi vô địch khu vực từ tay đội tuyển Việt Nam, đồng thời hướng tới việc xây dựng lực lượng cho Asian Cup 2027.

Thực tế, những tín hiệu về một cuộc trẻ hóa đã xuất hiện từ trước. Cuối tháng 6, Báo Bangkok Post cho biết HLV Hudson muốn dựa nhiều hơn vào thế hệ cầu thủ trẻ trong chiến dịch ASEAN Cup 2026 nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Thái Lan.

Dù vậy, gọi Thái Lan là "buông" AFF Cup có lẽ vẫn là nhận định quá sớm. Đội bóng xứ chùa vàng vẫn mang đến giải nhiều tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm, đồng thời sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội so với phần lớn đối thủ trong khu vực. Tuy nhiên, nếu so với những đội hình từng vô địch AFF Cup 2020, 2022, đây rõ ràng không phải phiên bản mạnh nhất của "Voi chiến".

Việc thiếu vắng hàng loạt ngôi sao hàng đầu khiến Thái Lan từ vị thế ứng viên số một tuyệt đối trở thành một đội tuyển khó lường hơn. AFF Cup 2026 vì thế có thể là sân khấu để Hudson thử nghiệm lực lượng cho tương lai, thay vì dốc toàn bộ nguồn lực cho mục tiêu vô địch bằng mọi giá.

Danh sách đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2026:

Thủ môn: Chatchai Budprom (Buriram United); Kampol Pathomakkakul (Ratchaburi FC); Korkot Pipatnadda (Muangthong United).

Hậu vệ: Waris Chuthong (BG Pathum United); Narubadin Weerawatnodom (Buriram United); Pansa Hemviboon (Buriram United); Manuel Tom Bihr (Port FC); Nattapong Sairiya (Chonburi FC); Pichitchai Siakratok (Port FC); Adisorn Promrak (Ratchaburi FC); Chaipol Adthana (Port FC); Wanchai Jarunongkarn (Bangkok United); Usema Thiangkham (PT Prachuap FC); Kakana Khamyok (Muangthong United); Worachit Kanitsribampen (Port FC).

Tiền vệ: Sarach Yooyen (BG Pathum United); Tossawat Limwanaset (Ratchaburi FC); Pokklao Anan (Bangkok United); Picha Uthra (Bangkok United); Seksan Ratree (Port FC); Chawalwit Saeleow (Prime Bangkok).

Tiền đạo: Yotsakorn Burapha (Chonburi FC); Theerasak Poeiphimai (Port FC); Patrik Gustavsson (BG Pathum United); Jehanafi Mama (PT Prachuap FC).

Tin liên quan

Nóng: Đội tuyển Việt Nam đấu Timor Leste trận ra quân AFF Cup 2026 tại sân Chonburi Thái Lan

Nóng: Đội tuyển Việt Nam đấu Timor Leste trận ra quân AFF Cup 2026 tại sân Chonburi Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan) ngày 24.7, trong trận ra quân AFF Cup 2026. Trước giải, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tập huấn tại Hàn Quốc để rà soát lực lượng và hoàn thiện chiến thuật.

Bóng đá trẻ có thêm giải đấu mới bổ ích Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026

Mưa bàn thắng mở màn VCK giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng TP.HCM - Cúp HTV2026

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan đội tuyển Việt Nam AFF Cup

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận