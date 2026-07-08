Đội tuyển Thái Lan công bố danh sách cực lạ, có 'buông' AFF Cup 2026?

Trong danh sách được HLV Anthony Hudson công bố ngày 8.7, người hâm mộ không thấy sự xuất hiện của những gương mặt đình đám của bóng đá Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Elias Dolah.

Thay vào đó, nhà cầm quân người Anh đặt niềm tin vào nhiều gương mặt trẻ như Yotsakorn Burapha, Theerasak Poephimai, Patrik Gustavsson hay Jehanafi Mama. Ở tuyến giữa, những cựu binh như Sarach Yooyen, Pokklao Anan và Picha Uthra trở thành chỗ dựa hiếm hoi về kinh nghiệm. Trong khi đó, hàng thủ vẫn còn một số gương mặt quen thuộc như Narubadin Weerawatnodom, Pansa Hemviboon và Manuel Bihr.

Ratree, đội trưởng U.23 Thái Lan tại SEA Games 33, là một trong những gương mặt đáng chú ý của "Voi chiến" tại AFF Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Danh sách này khiến truyền thông Thái Lan đặt dấu hỏi về tham vọng của "Voi chiến" tại AFF Cup 2026. Bởi lẽ chỉ vài tháng trước, HLV Hudson từng khẳng định mục tiêu của ông là đưa Thái Lan đòi lại ngôi vô địch khu vực từ tay đội tuyển Việt Nam, đồng thời hướng tới việc xây dựng lực lượng cho Asian Cup 2027.

Thực tế, những tín hiệu về một cuộc trẻ hóa đã xuất hiện từ trước. Cuối tháng 6, Báo Bangkok Post cho biết HLV Hudson muốn dựa nhiều hơn vào thế hệ cầu thủ trẻ trong chiến dịch ASEAN Cup 2026 nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Thái Lan.

Dù vậy, gọi Thái Lan là "buông" AFF Cup có lẽ vẫn là nhận định quá sớm. Đội bóng xứ chùa vàng vẫn mang đến giải nhiều tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm, đồng thời sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội so với phần lớn đối thủ trong khu vực. Tuy nhiên, nếu so với những đội hình từng vô địch AFF Cup 2020, 2022, đây rõ ràng không phải phiên bản mạnh nhất của "Voi chiến".

Việc thiếu vắng hàng loạt ngôi sao hàng đầu khiến Thái Lan từ vị thế ứng viên số một tuyệt đối trở thành một đội tuyển khó lường hơn. AFF Cup 2026 vì thế có thể là sân khấu để Hudson thử nghiệm lực lượng cho tương lai, thay vì dốc toàn bộ nguồn lực cho mục tiêu vô địch bằng mọi giá.