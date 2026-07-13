Xác định kênh phát trực tiếp trận giao hữu đội tuyển Việt Nam - Myanmar: Giờ đấu cực đẹp

Xuân Son sẽ ghi bàn vào lưới Myanmar trên sân Thái Nguyên? ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị về nước

Trận đội tuyển Việt Nam đấu với đội tuyển Myanmar vào lúc 19 giờ ngày 18.7 không chỉ đơn thuần là một cuộc cọ xát, mà còn là bài kiểm tra năng lực quan trọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik sau chuyến tập huấn dài ngày tại Hàn Quốc.

Mục tiêu lớn nhất của toàn đội tuyển Việt Nam lúc này là chuẩn bị lực lượng, lối chơi tối ưu nhất trước "quân xanh" cuối cùng để bước vào AFF Cup 2026, nơi chúng ta nằm cùng bảng A với Timor Leste, Indonesia, Singapore và Campuchia.

Hiện tại, các phương án tổ chức cho trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar đang được gấp rút hoàn tất. Cũng nói thêm, trận giao hữu quốc tế này sẽ diễn ra trên sân vận động Thái Nguyên, được phát trực tiếp trên nền tảng FPT Play.

Trận đấu sẽ được trực tiếp trên FPT Play ảnh: FPT Play

Những ngày qua, đội tuyển Việt Nam đang tập trung "rèn quân" tại Hàn Quốc, với những trận đấu tập bổ ích, để chuẩn bị cho AFF Cup 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 7, khởi đầu bằng chuyến làm khách trước Timor Leste ngày 24.7, tại… Chonburi (Thái Lan).

Đến ngày mai 14.7, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên đường bay về lại Việt Nam, để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Trận gặp Myanmar không đơn thuần là một cuộc cọ xát, mà còn là bài kiểm tra của thầy trò HLV Kim Sang-sik sau chuyến tập huấn dài ngày tại Hàn Quốc. Mục tiêu lớn nhất của toàn đội đang là chuẩn bị lực lượng tối ưu nhất để cạnh tranh chức vô địch tại AFF Cup 2026.

Hoàng Đức trong trận thắng Gangwon FC 2-1 ngày 13.7 ảnh: VFF

Nhìn lại quá khứ, cán cân đang nghiêng hẳn về phía đội bóng áo đỏ. Trong lần chạm trán gần nhất tại vòng bảng AFF Cup vào tháng 12.2024, đội tuyển Việt Nam đã đè bẹp Myanmar với tỷ số đậm 5-0 với Xuân Son lập cú đúp bên cạnh các bàn của Vĩ Hào, Quang Hải, Tiến Linh.

Cùng với điểm tựa là sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài sân Thái Nguyên, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tràn đầy tự tin hướng đến một chiến thắng đẹp mắt, thuyết phục trước khi bước vào giải chính thức.

Được biết, HLV Kim Sang-sik đang có trong tay 27 cầu thủ, với đội trưởng là tiền vệ Quang Hải cùng 2 đội phó Hoàng Đức và Xuân Son. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ loại 1 cầu thủ để chốt danh sách 26 cái tên chính thức đăng ký tham dự AFF Cup 2026.