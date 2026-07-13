Vietjet tài trợ AFF Cup 2026, CĐV tự hỏi đội tuyển Việt Nam 'có được nhờ?'

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026 ảnh: Độc Lập

Đội tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch AFF Cup

Chiều 13.7 tại TP.HCM, Vietjet đã chính thức được công bố là đối tác hàng không chính thức của 4 giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á (ASEAN United) gồm AFF Cup, vô địch CLB Đông Nam Á, AFF Cup nữ và U.23 Đông Nam Á.

Kể từ chuyến bay đầu tiên cất cánh vào năm 2011, Vietjet đã không ngừng mở rộng mạng lưới đường bay rộng khắp Việt Nam và quốc tế với hơn 135 tuyến bay trải dài khắp Đông Nam Á, Úc, Kazakhstan, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... cùng kế hoạch mở rộng mạng lưới sang châu Âu.

Trở thành đối tác hàng không chính thức của 4 giải bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á được cho sẽ là cơ hội để Vietjet kết nối người hâm mộ và các điểm đến trên khắp khu vực thông qua các giải đấu bóng đá hấp dẫn.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (người cầm bóng) trong lễ công bố của Vietjet ảnh: BTC

Cơ hội gần nhất sẽ là AFF Cup 2026 - giải đấu được mệnh danh là "viên ngọc quý" trên vương miện của bóng đá Đông Nam Á và cũng là sự kiện bóng đá quy mô nhất khu vực - nơi đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia với mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Bên cạnh tự hào khi một thương hiệu Việt Nam có bước tiến ấn tượng bằng hợp đồng tài trợ ở quy mô khu vực, tin vui này lập tức khiến người hâm mộ tự hỏi: Liệu đội tuyển Việt Nam "có được nhờ"?

Thực tế, lịch thi đấu đặc thù với tần suất di chuyển liên tục giữa sân nhà - sân khách chỉ trong vài ngày tạo ra áp lực rất lớn cho khâu hậu cần của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.

Chuyện đội bóng sau trận đấu sân nhà, về khách sạn phải vội vã xả cơ vừa soạn đồ và ăn nhanh, để sau đó vài tiếng phải dậy từ tờ mờ sớm ra sân bay và di chuyển sang một nước cách đó nhiều giờ bay là điều thường ngày ở huyện đối với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang rất quyết tâm cho AFF Cup 2026 ảnh: VFF

Khó khăn còn nằm ở chỗ VFF và bộ phận hậu cần có lúc phải săn tìm vé cho những chặng bay ít chuyến. Có lúc, đội tuyển Việt Nam đã phải được tổ chức chuyến bay riêng cho những trận đấu, giải đấu đặc biệt.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, Vietjet là nhà tài trợ cho các giải đấu ở Đông Nam Á thông qua hợp đồng với công ty đại lý chính thức của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và không có hợp đồng tài trợ với VFF hay đội tuyển Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa VFF sẽ vẫn có thể chủ động đặt vé với những hãng có chuyến bay phù hợp để làm sao đội tuyển Việt Nam có điều kiện di chuyển tốt nhất, đảm bảo chất lượng chuyên môn.