VCK U.21 quốc gia chính thức khai màn, loạt ứng viên vô địch bất ngờ mất điểm

Trước khi bóng lăn, ban tổ chức đã tiến hành lễ khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đại diện nhà tài trợ cùng các đội bóng tham dự giải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú, Trưởng ban tổ chức giải, khẳng định U.21 quốc gia là sân chơi có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Theo ông, giải đấu không chỉ tạo môi trường để các cầu thủ trẻ hoàn thiện chuyên môn mà còn là bước đệm để hướng đến bóng đá chuyên nghiệp và các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Các đại biểu có mặt ở lễ khai mạc, động viên đội bóng tham dự giải ẢNH: VFF

Tổng thư ký VFF, ông Nguyễn Văn Phú phát biểu trong lễ khai mạc ẢNH: VFF

Đại diện ban tổ chức trao bóng cho trọng tài, cũng như trao hoa cho 2 đội bóng thi đấu sau lễ khai mạc ẢNH: VFF

Các trận đấu hấp dẫn ngày khai màn giải U.21 quốc gia

Ngay sau lễ khai mạc, tâm điểm của bảng A là màn so tài giữa chủ nhà U.21 PVF-CAND và U.21 Hà Nội - hai đội bóng được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. U.21 Hà Nội nhập cuộc tốt hơn và sớm vượt lên ở phút thứ 9, khi Đình Thịnh tận dụng pha bóng bật ra sau cú dứt điểm của Thiên Phú để đá bồi thành công.

Không chấp nhận thất thế trên sân nhà, U.21 PVF-CAND dồn lên tấn công và tìm được bàn gỡ ở phút 33 nhờ pha dứt điểm chuẩn xác của Long Vũ. Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Phút 70, Thắng Long từng đưa bóng vào lưới Hà Nội, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1, cùng chia điểm trong ngày ra quân.

U.21 PVF-CAND (áo đỏ) và U.21 Hà Nội bất phân thắng bại ngày ra quân ẢNH: VFF

U.21 SLNA (áo vàng) cùng U.21 Thể Công Viettel cũng phải chia điểm ẢNH: VFF

Ở trận đấu còn lại của bảng A, U.21 TP.HCM trở thành đội gây ấn tượng nhất khi đánh bại U.21 An Giang với tỷ số 2-0. Nhạc Minh là ngôi sao của trận đấu khi lập cú đúp, mở tỷ số bằng pha đánh đầu ở phút 10 trước khi ấn định chiến thắng ở phút bù giờ 90+3. Với kết quả này, U.21 TP.HCM trở thành đội duy nhất giành trọn 3 điểm tại bảng A sau lượt trận đầu.

Trước đó tại bảng B, cuộc chạm trán giữa U.21 SLNA và U.21 Thể Công Viettel cũng khép lại với tỷ số hòa 1-1. Đây là kết quả khiến đội bóng trẻ xứ Nghệ chưa thể tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, U.21 LPBank Hoàng Anh Gia Lai có màn khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Tây Ninh với tỷ số 2-0, qua đó tạm chiếm ưu thế tại bảng đấu.

U.21 TP.HCM và U.21 LPBank Hoàng Anh Gia Lai giành 3 điểm đầu tay

ẢNH: VFF

VCK U.21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026 quy tụ 12 đội bóng, chia thành 3 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 8 đội vào tứ kết, gồm 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.