Gác lại nỗi buồn World Cup, HLV Park Hang-seo vào việc lập tức tại Thái Lan: Vừa hạ cánh đã tập ngay

HLV Park Hang-seo thể hiện sự chuyên nghiệp ở mức cao nhất

Trang Siamsport thông tin: "HLV Park Hang-seo đã thể hiện sự chuyên nghiệp ở mức cao nhất. Ngay sau khi đặt chân đến Thái Lan vào đầu giờ chiều (10.7), ông đã lập tức di chuyển thẳng đến Kanchanaburi để trực tiếp chỉ đạo buổi tập của đội bóng vào chiều tối cùng ngày".

Ông Prawat Kithammakunnit - Chủ tịch Hội đồng cố vấn CLB Kanchanaburi cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Rất tán thưởng phong cách làm việc của vị HLV người Hàn Quốc. Ngay khi vừa đặt chân đến tỉnh Kanchanaburi, ông Park Hang-seo đã gạt bỏ mọi sự mệt mỏi để ra sân và triển khai bài tập chiến thuật cho toàn đội. Vừa xuống máy bay, ngồi ô tô đi qua tuyến đường cao tốc để đến Kanchanaburi, thay trang phục xong là liền ra sân chỉ đạo tập luyện ngay".

HLV Park Hang-seo từng có giai đoạn rất thành công cùng bóng đá Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước khi sang Thái Lan để mở ra một chương mới trong sự nghiệp, HLV Park Hang-seo đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại chiến dịch World Cup 2026 vừa qua.

Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Bắc Mỹ, đội bóng xứ sở kim chi gây thất vọng khi dừng chân ngay từ vòng bảng. Sau khi về nước, HLV Park Hang-seo cũng đưa ra quyết định từ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Tại CLB Kanchanaburi, nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Park Hang-seo là đưa đội bóng này trở lại Thai League. Bên cạnh đó, báo chí Thái Lan cho biết cựu HLV đội tuyển Việt Nam còn có vai trò hoạch định lại cấu trúc của hệ thống đào tạo trẻ của CLB Kanchanaburi.