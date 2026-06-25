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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đã rõ danh tính HLV dẫn dắt Malaysia: Rất quen thuộc, bại tướng của thầy Park

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức bổ nhiệm ông Tan Cheng-hoe làm quyền HLV trưởng đội tuyển Malaysia thay thế ông Peter Cklamovski vào ngày 25.6.

Theo FAM, việc lựa chọn HLV Tan Cheng-hoe dựa trên kinh nghiệm, thành tích cũng như sự am hiểu sâu sắc về bóng đá Malaysia. Liên đoàn tin rằng những yếu tố này sẽ giúp "Harimau Malaya" duy trì sự ổn định và cải thiện thành tích.

HLV Tan Cheng-hoe là một trong những chiến lược gia giàu kinh nghiệm của bóng đá Malaysia. Ông từng làm trợ lý các đội U.20, U.23 và đội tuyển quốc gia trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Malaysia từ tháng 12.2017 đến tháng 12.2021. Giai đoạn này, ông Tan có 5 lần đối đầu với HLV Park Hang-seo và nhận về 4 thất bại và 1 trận hòa.

Đã rõ danh tính HLV dẫn dắt Malaysia: Rất quen thuộc, bại tướng của thầy Park - Ảnh 1.

Malaysia tạm trở lại với một HLV bản địa

ẢNH: FAM

Trong sự nghiệp huấn luyện, ông góp công giúp Malaysia giành HCV SEA Games 2009 và vô địch AFF Suzuki Cup 2010 khi còn là trợ lý của HLV Rajagobal. Trên cương vị HLV trưởng, ông đưa Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018.

Ở cấp CLB, HLV Tan Cheng-hoe ghi dấu ấn cùng Kedah với chức vô địch Malaysia năm 2015, Cúp Malaysia 2016 và Siêu cúp Malaysia 2017. Sau đó, ông dẫn dắt Selangor từ năm 2022 đến 2024 trước khi có thời gian làm việc tại CLB Police Tero (Thái Lan).

Tháng 4.2025, chiến lược gia 58 tuổi trở lại FAM với vai trò Giám đốc kỹ thuật đội tuyển quốc gia. Đến thời điểm này, ông được giao nhiệm vụ tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Malaysia trong giai đoạn chuyển tiếp, trước khi FAM đưa ra quyết định về HLV trưởng chính thức. Điều đó có nghĩa là vẫn chưa biết được HLV Tan Cheng-hoa có làm nhiệm vụ của AFF Cup 2026 hay không. Báo chí Malaysia lẫn FAM chưa nói rõ về vấn đề này.

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