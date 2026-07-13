Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.21 SHB Đà Nẵng hạ kịch tính U.21 CAHN, chủ nhà PVF thắng đậm ngày ra quân

Văn Trình
Văn Trình
VCK giải bóng đá U.21 quốc gia – Cúp FPT Play 2026 tiếp tục diễn ra sôi động trong chiều 13.7 với các trận đấu ở bảng C.

Ở trận đấu mở màn, U.21 SHB Đà Nẵng và U.21 Công an Hà Nội (CAHN) nhập cuộc đầy thận trọng. Hai đội chủ động chơi chắc chắn, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân nên không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng trong hiệp một. Sau 45 phút đầu tiên, tỷ số vẫn là 0-0.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều đẩy cao tốc độ. Phút 63, đại diện miền Trung khai thông bế tắc. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Văn Lành băng xuống đối mặt nhưng không thể đánh bại thủ môn U.21 CAHN. Dù vậy, bóng bật ra đúng vị trí của Ngô Duy và cầu thủ này nhanh chân dứt điểm cận thành, đưa U.21 SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0.

U.21 SHB Đà Nẵng hạ kịch tính U.21 CAHN, chủ nhà PVF thắng đậm ngày ra quân- Ảnh 1.
U.21 SHB Đà Nẵng hạ kịch tính U.21 CAHN, chủ nhà PVF thắng đậm ngày ra quân- Ảnh 2.

U.21 Đà Nẵng (áo cam) cùng U.21 CAHN tạo nên trận cầu hấp dẫn

ẢNH: VFF

Không chấp nhận thất bại, U.21 CAHN gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ ở phút 79. Sau tình huống đối phương để mất bóng bên phần sân nhà, U.21 CAHN tổ chức phản công nhanh trước khi Khánh Hoàng tung cú dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Tưởng chừng hai đội sẽ chia điểm thì U.21 SHB Đà Nẵng lại biết cách tạo khác biệt ở thời điểm quyết định. Phút 88, từ quả phạt góc bên cánh phải, Văn Thọ bật cao đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng sông Hàn. Ba điểm quý giá giúp U.21 SHB Đà Nẵng có màn khởi đầu đầy thuận lợi tại bảng C.

Chủ nhà PVF khẳng định sức mạnh

Ở trận đấu còn lại, chủ nhà U.21 PVF cho thấy vì sao họ được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U.21 PVF kiểm soát hoàn toàn thế trận trước U.21 Đồng Nai và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương. Sự vượt trội được cụ thể hóa bằng 4 bàn thắng do công của Phùng Quang Tú, Bùi Duy Đăng, Trần Quang Khanh và Vũ Kỳ.

U.21 SHB Đà Nẵng hạ kịch tính U.21 CAHN, chủ nhà PVF thắng đậm ngày ra quân- Ảnh 3.
U.21 SHB Đà Nẵng hạ kịch tính U.21 CAHN, chủ nhà PVF thắng đậm ngày ra quân- Ảnh 4.

U.21 PVF (áo xanh) thắng dễ ngày ra quân

ẢNH: VFF

Chiến thắng đậm 4-0 không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp U.21 PVF tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C nhờ hiệu số vượt trội. Trong khi đó, U.21 SHB Đà Nẵng xếp ngay phía sau với cùng 3 điểm, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho hai tấm vé đi tiếp.

Xem trực tiếp và độc quyền Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

VCK U.21 quốc gia chính thức khai màn, loạt ứng viên vô địch bất ngờ mất điểm

VCK U.21 quốc gia chính thức khai màn, loạt ứng viên vô địch bất ngờ mất điểm

VCK giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026 đã chính thức khởi tranh chiều 12.7 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Ngay trong lượt trận đầu tiên, nhiều ứng viên nặng ký cho chức vô địch đã đánh rơi điểm số.

Vietjet tài trợ AFF Cup 2026, CĐV tự hỏi đội tuyển Việt Nam 'có được nhờ?'

Đội tuyển Việt Nam thắng đẹp CLB Hàn Quốc: Tài Lộc dọn cỗ, Xuân Son ghi bàn

Khám phá thêm chủ đề

PVF U.21 quốc gia CAHN Đà Nẵng bóng đá trẻ FPT

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận