U.21 SHB Đà Nẵng hạ kịch tính U.21 CAHN, chủ nhà PVF thắng đậm ngày ra quân

Ở trận đấu mở màn, U.21 SHB Đà Nẵng và U.21 Công an Hà Nội (CAHN) nhập cuộc đầy thận trọng. Hai đội chủ động chơi chắc chắn, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân nên không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng trong hiệp một. Sau 45 phút đầu tiên, tỷ số vẫn là 0-0.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều đẩy cao tốc độ. Phút 63, đại diện miền Trung khai thông bế tắc. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Văn Lành băng xuống đối mặt nhưng không thể đánh bại thủ môn U.21 CAHN. Dù vậy, bóng bật ra đúng vị trí của Ngô Duy và cầu thủ này nhanh chân dứt điểm cận thành, đưa U.21 SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0.

U.21 Đà Nẵng (áo cam) cùng U.21 CAHN tạo nên trận cầu hấp dẫn ẢNH: VFF

Không chấp nhận thất bại, U.21 CAHN gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ ở phút 79. Sau tình huống đối phương để mất bóng bên phần sân nhà, U.21 CAHN tổ chức phản công nhanh trước khi Khánh Hoàng tung cú dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Tưởng chừng hai đội sẽ chia điểm thì U.21 SHB Đà Nẵng lại biết cách tạo khác biệt ở thời điểm quyết định. Phút 88, từ quả phạt góc bên cánh phải, Văn Thọ bật cao đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng sông Hàn. Ba điểm quý giá giúp U.21 SHB Đà Nẵng có màn khởi đầu đầy thuận lợi tại bảng C.

Chủ nhà PVF khẳng định sức mạnh

Ở trận đấu còn lại, chủ nhà U.21 PVF cho thấy vì sao họ được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U.21 PVF kiểm soát hoàn toàn thế trận trước U.21 Đồng Nai và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương. Sự vượt trội được cụ thể hóa bằng 4 bàn thắng do công của Phùng Quang Tú, Bùi Duy Đăng, Trần Quang Khanh và Vũ Kỳ.

U.21 PVF (áo xanh) thắng dễ ngày ra quân ẢNH: VFF

Chiến thắng đậm 4-0 không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp U.21 PVF tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C nhờ hiệu số vượt trội. Trong khi đó, U.21 SHB Đà Nẵng xếp ngay phía sau với cùng 3 điểm, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho hai tấm vé đi tiếp.