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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thêm kênh phát đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup, sân Mỹ Đình tái xuất: Giá vé sân nhà bao nhiêu?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố kế hoạch phát hành vé 2 trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt tiếp đón Singapore vào lúc 20 giờ ngày 31.7.2026, sau đó là Campuchia vào lúc 20 giờ ngày 7.8.2026, cả hai trận đều diễn ra trên sân Mỹ Đình vào khung giờ vàng cuối tuần, thuận lợi để khán giả cả nước thu xếp đến sân cổ vũ.

Về giá , ban tổ chức áp dụng thống nhất 4 mệnh giá cho cả 2 trận đấu, dao động từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi vé, cụ thể gồm các hạng 500.000 đồng, 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng, tùy theo vị trí khán đài.


Thêm kênh phát đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup, sân Mỹ Đình tái xuất: Giá vé sân nhà bao nhiêu?- Ảnh 1.

Giá vé không cao

Ảnh: VFF

Thêm kênh phát đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup, sân Mỹ Đình tái xuất: Giá vé sân nhà bao nhiêu?- Ảnh 2.

Sân Mỹ Đình được chọn tổ chức các trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Ảnh: Minh Tú

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt bán vé lần này là kênh phát hành. Khác với những mùa giải trước, toàn bộ vé năm nay được bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU, tên gọi cũ là ứng dụng OneU. Người hâm mộ muốn sở hữu vé xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam thi đấu bắt buộc phải đặt mua thông qua kênh này, không còn qua phòng vé truyền thống hay các kênh phân phối khác như trước.

Thời gian mở bán cũng được chia thành hai đợt riêng biệt, tương ứng với từng trận đấu. Với trận gặp Singapore, vé sẽ được mở bán trực tuyến từ 10 giờ ngày 17.7.2026 đến 23 giờ 59 ngày 25.7.2026, hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Trong khi đó, vé trận gặp Campuchia sẽ mở bán từ 10 giờ ngày 20.7.2026 đến 23 giờ 59 ngày 29.7.2026.

Ngoài FPT Play, gần như chắc chắc, VTV cũng sẽ phát trực tiếp các trận đấu của ASEAN Cup, trong đó có các trận của đội tuyển Việt Nam.

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