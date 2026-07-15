Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Than KSVN thắng đậm, đội TP.HCM I bất ngờ bị chia điểm

Thư Anh
Thư Anh
Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) đã có được chiến thắng quý giá ở lượt 6 giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2026, vào ngày 14.7.

Chuỗi trận chưa thành công ở giai đoạn lượt đi càng khiến Than KSVN quyết tâm hơn trong chuyến làm khách trên sân của Hà Nội II. Đội bóng vùng mỏ nỗ lực chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên và sớm có được điều mình cần. 

Than KSVN thắng đậm, đội TP.HCM I bất ngờ bị chia điểm- Ảnh 1.

Ảnh: VFF

Than KSVN thắng đậm, đội TP.HCM I bất ngờ bị chia điểm- Ảnh 2.

Hai bên thi đấu rất nỗ lực

Ảnh: VFF

Phút thứ 5, Hồ Thị Thanh Thảo có bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho Than KSVN. Tiếp đà hưng phấn, Than KSVN tiếp tục dâng cao đội hình và dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, Hà Nội II chơi tỉnh táo và chắc chắn hơn sau bàn thua. Than KSVN không tìm được đường vào khung thành đối phương thêm một lần nào nữa trong 45 phút đầu tiên. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế mong manh cho Than KSVN. 

Bước sang hiệp 2, Than KSVN chơi hiệu quả hơn khi Như Quỳnh nhân đôi cách biệt ở phút 48. Sau đó, chính cô lại lập công để nâng tỷ số lên 3-0. Cách biệt này là đủ để Than KSVN giành chiến thắng tuyệt đối trên sân Hà Đông.

Than KSVN thắng đậm, đội TP.HCM I bất ngờ bị chia điểm- Ảnh 3.

Các trận đấu của giải nữ rất hấp dẫn

Ảnh: VFF

Trong khi đó, CLB TP.HCM II gây bất ngờ lớn bằng bàn thắng mở tỷ số trận đấu của Thục Nghi trong cuộc đọ sức với Phong Phú Hà Nam. Pha lập công đến ngay ở phút thứ 6. Dù vậy, đội chủ nhà sớm có bàn gỡ ngay ở phút 27 bằng pha dứt điểm của Tạ Thị Thủy. 

Bước sang hiệp 2, kịch bản tiếp tục lặp lại khi Ngọc Duyên lần thứ hai giúp TP.HCM II vươn lên dẫn trước. Mãi đến phút 83, bàn gỡ muộn màng của Đào Thị Ngân chỉ có thể giúp Phong Phú Hà Nam giữ lại 1 điểm trên sân nhà. 

Ở trận đấu muộn nhất lượt 6, Thái Nguyên T&T giành 1 điểm trước đội đầu bảng TP.HCM I. Họ ghi bàn mở tỷ số ở phút 64 do công của Ngọc Ánh. Tuy nhiên, đội bóng xứ chè không giữ được thành quả và để Quỳnh Anh ấn định tỷ số hòa 1-1 ở phút 88.

Tin liên quan

U.21 Thể Công Viettel thắng thuyết phục U.21 HAGL, chủ nhà PVF-CAND hạ kịch tính U.21 TP.HCM

U.21 Thể Công Viettel thắng thuyết phục U.21 HAGL, chủ nhà PVF-CAND hạ kịch tính U.21 TP.HCM

Chiều 14.7, VCK giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026 tiếp tục diễn ra sôi động với các trận đấu thuộc bảng A và bảng B.

Đội tuyển Việt Nam - Myanmar: Lần đầu đá sân Thái Nguyên gần 20.000 chỗ ngồi, giá vé rất mềm

Đội tuyển Lào khép lại chuyến tập huấn tại HAGL, nói lời đặc biệt đến bầu Đức

Khám phá thêm chủ đề

Than KSVN Hà Nội II Ngọc Ánh thái nguyên TP.HCM

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận