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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam - Myanmar: Lần đầu đá sân Thái Nguyên gần 20.000 chỗ ngồi, giá vé rất mềm

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Sân Thái Nguyên sẽ lần đầu tiên đón tiếp đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam đấu Myanmar, vé bán trực tiếp với giá rất mềm.
Đội tuyển Việt Nam - Myanmar: Lần đầu đá sân Thái Nguyên gần 20.000 chỗ ngồi, giá vé rất mềm - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đã về nước sau đợt tập huấn ở Hàn Quốc

ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam lần đầu đá sân Thái Nguyên

Sau khi trở về nước từ đợt tập huấn ở Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam hiện đang chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar, dự kiến diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18.7, trên sân vận động Thái Nguyên.

Trận đấu này được coi là màn tổng duyệt quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước khi bước vào hành trình tại ASEAN Cup 2026. Đây được ghi nhận là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu tại sân vận động Thái Nguyên.

Sân Thái Nguyên là một công trình vừa được đại tu hiện đại, với tổng mức đầu tư hơn 500 tỉ đồng, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12.2025. Đây cũng đang là sân nhà của CLB nữ Thái Nguyên đang sở hữu Quả bóng vàng nữ Việt Nam Bích Thùy.

Đội tuyển Việt Nam - Myanmar: Lần đầu đá sân Thái Nguyên gần 20.000 chỗ ngồi, giá vé rất mềm - Ảnh 2.

Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam - Myanmar: Lần đầu đá sân Thái Nguyên gần 20.000 chỗ ngồi, giá vé rất mềm - Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik sẽ cùng đội tuyển Việt Nam lần đầu đá trên sân Thái Nguyên

ảnh: Ted Trần

Trước khi đón tiếp đội tuyển Việt Nam, sân Thái Nguyên cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao ấn tượng khác như giải bóng đá tứ hùng năm 2025 và giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026.

Để phục vụ người hâm mộ tới sân theo dõi và cổ vũ trực tiếp trận đấu, BTC sẽ triển khai bán vé trực tiếp tại một điểm là Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thái Nguyên (đường Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), với duy nhất mức giá 100.000 đồng/vé.

Thời gian bán vé sẽ diễn ra vào các ngày 16.7 (từ 14 giờ 30 đến 17 giờ), ngày 17.7 (sáng từ 9 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 14 giờ 30 đến 17 giờ), ngày 18.7 (chiều từ 14 giờ 30 đến 19 giờ). Sức chứa của sân Thái Nguyên là 19.800 chỗ ngồi.

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