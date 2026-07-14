Thể Công Viettel công bố hợp đồng khủng với 2 ngoại binh, HLV Popov nói gì?

Wesley Nata - tiền vệ trung tâm sinh năm 1995 (cao 1,84 m), quốc tịch Brazil đã duy trì phong độ cực kỳ ổn định xuyên suốt mùa giải đã qua. Anh có tổng cộng 24 lần ra sân trên mọi đấu trường (với hơn 2.000 phút thi đấu) và trực tiếp ghi 2 bàn thắng.

Nổi bật nhất là pha lập công quyết định bằng đầu ở phút 74 giúp Thể Công Viettel đánh bại đối thủ khó chịu HAGL với tỷ số 1-0 ở vòng 19 V-League 2025 - 2026.

Khả năng bao quát sân tuyệt vời cùng những đường chuyền kiến tạo sắc bén giúp anh đảm nhiệm hiệu quả cả vai trò tiền vệ tổ chức lẫn tiền vệ tấn công.



Nata có phong độ cao Ảnh: CLB

Curua được gia hạn hợp đồng Ảnh: CLB

Paulinho Martin (Paulinho Curuá) là tiền vệ phòng ngự sinh năm 1997 sở hữu thể hình lý tưởng (1,87 m) cùng kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp dày dạn.

Trong mùa giải V-League vừa qua, Paulinho là "cỗ máy quét" thực thụ ở khu trung tuyến của đội bóng áo lính với 15 lần ra sân chính thức. Lối chơi càn lướt, không ngại va chạm và tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công ở mức cao của anh đã tạo ra một "bức tường" đánh chặn từ xa vô cùng hiệu quả, góp công lớn giúp Thể Công Viettel là đội bóng có hàng thủ mạnh nhất giải với số bàn thua ít nhất tại V-League.

Việc giữ chân bộ đôi Nata và Paulinho minh chứng cho quyết tâm của Viettel với những mục tiêu cao khi tham dự AFC Champion League 2 và V-League, Cúp quốc gia thời gian tới. Điều này còn đảm bảo tính ổn định cho bộ khung chiến thuật của đội bóng áo lính.

Nata có chiều cao tốt Ảnh: Minh Tú

HLV trưởng Velizar Popov chia sẻ: "Quan điểm của tôi là các cầu thủ không chỉ cần yếu tố chuyên môn mà còn phải phù hợp với triết lý bóng đá của Thể Công Viettel. Wesley Nata và Paulinho Martin giúp chúng tôi duy trì được tính liên tục của bộ khung đã được định hình. Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp, mang lại sự gắn kết cần thiết cho toàn đội. Tôi tin tưởng rằng tập thể hiện tại sẽ cùng nhau triển khai một lối chơi kỷ luật, hiệu quả để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ trong mùa giải 2026 - 2027".