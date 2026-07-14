CLB Thanh Hóa vẫn bế tắc nghiêm trọng về tài chính, đề nghị trả đội bóng cho tỉnh

Ngày 14.7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vừa có văn bản giao cho Sở VH-TT-DL Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ theo các quy định hiện hành của pháp luật, và tình hình thực tế của đội bóng đá Thanh Hóa để nghiên cứu giải quyết các đề nghị của Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa về việc trả lại đội bóng cho tỉnh.

Những mùa giải gần đây, sân Thanh Hóa luôn là "chảo lửa" mỗi khi đội nhà thi đấu ẢNH: MINH HẢI

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Duy Tự, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, cho biết theo các quy định hiện hành, UBND tỉnh Thanh Hóa hoặc các cơ quan Nhà nước của tỉnh không thể tiếp nhận đội bóng. Do đó, tỉnh và các đơn vị liên quan đang nỗ lực tìm nhà tài trợ để tiếp nhận đội bóng khi mà Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa không thể duy trì đội bóng do khó khăn về tài chính.

Liên quan đến giải quyết các khó khăn của đội bóng Thanh Hóa, mới đây ngày 9.7, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đội bóng đá Thanh Hóa thành lập từ năm 1962, là một trong những đội bóng giàu thành tích ẢNH: MINH HẢI

Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Hồng Phong khẳng định rằng tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm phát triển bóng đá nói riêng, thể thao nói chung. Đối với bóng đá chuyên nghiệp, tỉnh xác định đây không chỉ là câu chuyện thành tích, mà còn là hình ảnh, niềm tự hào và sức lan tỏa của quê hương Thanh Hóa.

Tuy nhiên, đội bóng đá Thanh Hóa thời gian qua rơi vào tình cảnh khó khăn về tài chính, nợ, chậm lương cầu thủ và ban huấn luyện làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của họ.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thống nhất sẽ hỗ trợ về chuyên môn và kinh nghiệm quản trị cho bóng đá tỉnh Thanh Hóa để tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện mô hình quản trị CLB bóng đá và kết nối, tìm kiếm nguồn lực xã hội hóa để tiếp tục duy trì đội bóng.

Đội bóng Thanh Hóa rơi vào tình cảnh khó khăn kể từ tháng 8.2025 khi ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và cũng là Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến vi phạm kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sau khi "bầu" Đoan bị bắt, Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa vẫn tiếp tục quản lý đội bóng, nhưng không có nguồn tài chính để đảm bảo cho các hoạt động cần thiết dẫn tới nhiều cầu thủ rời đi khỏi CLB.

Đội bóng Thanh Hóa được thành lập từ năm 1962 và là một trong những đội bóng giàu thành tích ở Việt Nam.