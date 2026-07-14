Đội tuyển Việt Nam định hình bộ khung cho ASEAN Cup: Ông Kim sớm chia tay Ngọc Bảo

Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng trước đối thủ mạnh

Tại Incheon, đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện tập luyện trong môi trường có cơ sở vật chất thuận lợi, đồng thời thi đấu 3 trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, gồm Siheung FC (K-League 3), Yongin FC (K-League 2) và Gangwon FC (K-League 1). Qua các trận đấu này, ban huấn luyện đã có điều kiện đánh giá toàn diện phong độ của các cầu thủ, thử nghiệm nhiều phương án nhân sự cũng như từng bước định hình bộ khung cho ASEAN Cup 2026.

Đặc biệt, ở trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC - đối thủ có chất lượng chuyên môn cao nhất trong chuyến tập huấn, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1. Trong suốt quá trình tập huấn, HLV Kim Sang-sik đã tạo cơ hội thi đấu cho hầu hết các cầu thủ nhằm bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh và lựa chọn những nhân tố phù hợp nhất cho giải đấu sắp tới.

HLV Kim Sang-sik (phải) động viên hậu vệ Lê Ngọc Bảo ẢNH: VFF

HLV Kim Sang-sik chia tay hậu vệ đội Ninh Bình

Về lực lượng, HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện đã quyết định để hậu vệ Lê Ngọc Bảo trở về CLB tiếp tục điều trị chấn thương do chưa kịp đạt trạng thái thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Trước khi chia tay, ông đã động viên Lê Ngọc Bảo tiếp tục kiên trì điều trị, sớm lấy lại phong độ và bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại hậu vệ này trong đợt tập trung tiếp theo.

Sau khi trở về nước, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17.7 để thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18.7. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng, giúp ban huấn luyện hoàn tất những đánh giá cuối cùng về lực lượng và các phương án chiến thuật trước khi tham dự ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, sáng 20.7, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan để bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24.7 trên sân Chonburi, với mục tiêu khởi đầu thuận lợi trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu khu vực.