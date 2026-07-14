Đội tuyển Lào khép lại chuyến tập huấn tại HAGL, nói lời đặc biệt đến bầu Đức

Minh Tâm đi bóng trong trận giao hữu với đội tuyển Lào ảnh: HAGL

Bầu Đức hỗ trợ đội tuyển Lào tập huấn tại Việt Nam

Sau khi hoàn tất trận giao hữu cuối cùng với đội 1 CLB HAGL vào chiều 14.7, thầy trò HLV Vladica Grujic (thường gọi thân mật là Vlado) đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để rời Pleiku vào ngày 15.7.

Chia sẻ về quyết định chọn phố núi làm đại bản doanh cho chiến dịch ASEAN Cup 2026, HLV Vlado cho biết: "Thú thật, trước khi đặt chân sang Việt Nam, chúng tôi chỉ nghĩ đây là chuyến đi bình thường. BHL từng e ngại các học trò sẽ mệt mỏi sau nửa tháng rèn quân liên tục.

Thế nhưng, thực tế tại đây làm tôi vô cùng bất ngờ. Khí hậu tuyệt vời, hệ thống sân bãi, cơ sở vật chất tốt và các đối tượng cọ xát đều chất lượng. Nhờ vậy, các cầu thủ luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực trong mỗi buổi tập".

Được biết, trong suốt 2 tuần qua, đội tuyển Lào thực hiện chế độ tập kín theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Lào. Điều này giúp các cầu thủ trẻ (độ tuổi trung bình 22,9 tuổi) giữ được sự tập trung cao độ và bảo mật chiến thuật trước thềm giải đấu lớn.

Tài năng trẻ Gia Bảo trong trận gặp Lào ảnh: HAGL

Sự hài lòng của ông Vlado lớn đến mức trong suốt những ngày qua, khi nhiều đồng nghiệp quốc tế gọi điện hỏi thăm, ông đều hào hứng khẳng định mọi thứ tại HAGL vượt ngoài sự tưởng tượng.

HLV Vlado đặc biệt tri ân bầu Đức: "Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ông Đoàn Nguyên Đức cùng toàn thể thành viên CLB HAGL. Sự đón tiếp chu đáo, hỗ trợ tận tình của các bạn trong nửa tháng qua là điểm tựa để tuyển Lào chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho ASEAN Cup 2026.

Trong 2 tuần có mặt tại đây, tôi thấy người Việt Nam vô cùng thân thiện. Mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để đội tuyển Lào có một không gian tập luyện yên bình và chuyên nghiệp tối đa".

Trong 2 tuần, đội tuyển Lào đã có hàng loạt trận thi đấu cọ xát, bao gồm thắng đội 1 HAGL 4-2 ở trận mở màn, vượt qua CLB Thanh Niên TP.HCM với tỷ số 2-1, hòa 0-0 với HAGL ở lượt đấu thứ ba và thua 2-3 HAGL ở trận cuối.

HLV Vladica Grujic giao lưu cùng CLB HAGL ảnh: HAGL

Ông Vlado tự tin khẳng định các học trò đã có tiến bộ đáng kể cả về thể lực lẫn lối chơi sau nửa tháng luyện quân ở Hàm Rồng. Dự kiến ngày 15.7, đội tuyển Lào sẽ bay từ Pleiku ra Hà Nội rồi nối chuyến về Viêng Chăn (Lào), sau đó rút gọn đội hình từ 30 xuống còn 26 cầu thủ.

Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Lào sẽ đá trận ra quân gặp đối thủ mạnh Thái Lan vào ngày 25.7 trên sân nhà, trước khi làm khách tại Malaysia (28.7), tiếp đón Philippines (1.8) và hành quân sang Myanmar (4.8).

Nói về trận đấu mở màn, chiến lược gia người Serbia chia sẻ với sự lạc quan: "Thái Lan rất mạnh, nhưng chúng tôi có điểm tựa sân nhà. Đặc biệt, 2 trợ lý người Thái Lan trong BHL của tôi làm việc rất chuyên nghiệp.

Họ rất trách nhiệm giúp chúng tôi hiểu rõ đối thủ. Mục tiêu của Lào là cố gắng có điểm, và biết đâu đấy, sự tiến bộ sau chuyến tập huấn Hàm Rồng này sẽ giúp chúng tôi tạo nên một bất ngờ thú vị cho người hâm mộ".