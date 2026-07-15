U.21 Thể Công Viettel thắng thuyết phục U.21 HAGL, chủ nhà PVF-CAND hạ kịch tính U.21 TP.HCM

Ở bảng B, cuộc đối đầu giữa U.21 Thể Công Viettel và U.21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được chờ đợi khi cả hai đều sở hữu nhiều cầu thủ từng có cơ hội thi đấu tại V-League. U.21 HAGL nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm trong khoảng 30 phút đầu tiên.

Gia Bảo và Minh Tâm liên tục khiến hàng thủ U.21 Thể Công Viettel phải vất vả chống đỡ. Đáng tiếc, Gia Bảo đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn, khiến đội bóng trẻ phố núi không thể tận dụng lợi thế về thế trận.

U.21 HAGL (trái) nhận trận thua trước U.21 Thể Công Viettel ẢNH: VFF

Công Phương tỏa sáng, giúp U.21 Thể Công Viettel có 3 điểm

Không ghi được bàn thắng, U.21 HAGL phải trả giá. Phút 27, Nguyễn Hoàng Khanh tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi hiểm hóc vào góc xa, mở tỷ số cho U.21 Thể Công Viettel.

Bàn thắng giúp đội bóng trẻ áo lính thi đấu hưng phấn hơn. Trước khi hiệp một khép lại, Công Phương thực hiện pha bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Nguyễn Hữu Tuấn đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 42.

Sau giờ nghỉ, U.21 HAGL tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 58, Trần Gia Bảo dứt điểm đưa bóng đổi hướng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng cho đội bóng phố núi.

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Công Phương tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo giúp Hoàng Công Hậu dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho U.21 Thể Công Viettel.

Chiến thắng thuyết phục giúp U.21 Thể Công Viettel có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng B.

Các đội mạnh đều có 3 điểm

Ở trận đấu còn lại của bảng đấu này, U.21 SLNA vượt qua U.21 Tây Ninh với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Phùng Văn Nam và Nguyễn Tấn Minh. Ba điểm có được giúp đội bóng trẻ xứ Nghệ tạo đà thuận lợi trước cuộc chạm trán U.21 HAGL ở lượt trận cuối.

U.21 SLNA (áo trắng) vẫn cho thấy được sức mạnh ở giải năm nay ẢNH: VFF

Trong khi đó tại bảng A, U.21 Hà Nội thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp U.21 An Giang với tỷ số 6-0. Nguyễn Thiên Phú lập cú đúp, trong khi Đậu Hồng Phong, Lê Trí Phong, Nguyễn Xuân Toàn và Đoàn Phú Quý mỗi người ghi một bàn, giúp đội bóng thủ đô giành chiến thắng đậm nhất từ đầu giải.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, chủ nhà U.21 PVF-CAND trải qua 90 phút đầy khó khăn trước U.21 TP.HCM. Thái Bá Đạt sớm mở tỷ số ngay phút thứ 7, nhưng Trương Nhạc Minh đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với bàn gỡ hòa ở phút 41.

U.21 PVF (áo xanh) và U.21 Hà Nội (áo vàng) cũng đều có 3 điểm ẢNH: VFF

Khi trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số hòa, Bá Đạt một lần nữa tỏa sáng ở phút 89, hoàn tất cú đúp để mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả giúp PVF-CAND tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.