Lộ diện 4 đội đầu tiên giành vé vào tứ kết giải U.21 quốc gia

Cuộc đua ở bảng A diễn ra đúng như dự đoán khi hai ứng viên hàng đầu là U.21 Hà Nội và U.21 PVF-CAND đều giành chiến thắng để dắt tay nhau đi tiếp. Trong đó, U.21 Hà Nội khẳng định sức mạnh bằng màn trình diễn thuyết phục trước U.21 TP.HCM.

Đội bóng trẻ thủ đô sớm tạo lợi thế khi Thiên Phú mở tỷ số ngay phút thứ 6. Bàn thắng sớm giúp U.21 Hà Nội hoàn toàn làm chủ thế trận và liên tiếp gây sức ép lên phần sân đối phương. Hồng Phong nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ, trước khi Phú Quý và Đình Nguyên tiếp tục ghi bàn trong hiệp 2, giúp Hà Nội dẫn tới 4-0. Dù U.21 TP.HCM vùng lên ghi hai bàn ở cuối trận, chiến thắng 4-2 vẫn đủ để Hà Nội kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng A.

U.21 Hà Nội và U.21 PVF-CAND đều có chiến thắng ở lượt đấu cuối và giành quyền đi tiếp ẢNH: VFF

Ở trận đấu còn lại, U.21 PVF-CAND cũng không gặp nhiều khó khăn để vượt qua An Giang với tỷ số đậm 5-0. Gia Bảo trở thành ngôi sao của trận đấu khi lập cú đúp ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, U.21 PVF-CAND tiếp tục áp đảo và ghi thêm ba bàn thắng để khép lại chiến thắng thuyết phục, qua đó giành vị trí nhì bảng A và đoạt vé vào tứ kết.

2 chiếc vé đi tiếp bảng B có chủ, U.21 HAGL phải chờ

Trong khi đó, bảng B chứng kiến cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa U.21 SLNA và U.21 HAGL. Trước lượt trận cuối, đội bóng trẻ xứ Nghệ chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp, còn U.21 HAGL buộc phải giành chiến thắng.

Đúng với tính chất căng thẳng của trận đấu, hai đội nhập cuộc thận trọng và tạo ra thế trận giằng co. U.21 HAGL cố gắng dâng cao tìm bàn thắng nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ của U.21 SLNA. Sang hiệp hai, U.21 SLNA chơi chủ động hơn và tạo được một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tỷ số hòa 0-0 được giữ nguyên đến hết trận, đủ để U.21 SLNA giành vị trí nhì bảng B và ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Trong khi đó, U.21 HAGL có 3 điểm và phải chờ kết quả các trận đấu ở bảng C để biết có thể trở thành một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

U.21 SLNA (trái) đi tiếp, trong khi U.21 HAGL phải chờ các kết quả ở 2 bảng đấu còn lại ẢNH: VFF

U.21 Thể Công Viettel (áo đỏ) cũng đã có mặt ở tứ kết ẢNH: VFF

Ở trận đấu còn lại, U.21 Thể Công Viettel tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại Tây Ninh với tỷ số 6-0. Đội bóng trẻ áo lính hoàn toàn áp đảo đối thủ và khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng B, trở thành đội thứ tư góp mặt ở vòng tứ kết. Về phía Tây Ninh, đội bóng này rời giải sau ba trận toàn thua.

Như vậy, sau khi hai bảng A và B khép lại, bốn cái tên đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026 đã được xác định gồm Hà Nội, PVF-CAND, Thể Công Viettel và SLNA. Bốn tấm vé còn lại sẽ được quyết định sau khi các trận đấu cuối cùng của bảng C và bảng D kết thúc.