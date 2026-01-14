Báo Indonesia lo sợ đội nhà phải ‘đụng độ’ Việt Nam tại AFF Cup 2026, hồi hộp chờ bốc thăm ngày 15.1

Đội tuyển Việt Nam, đương kim vô địch, nằm nhóm hạt giống số 1

"Việc đội tuyển Việt Nam và Thái Lan lần lượt có thành tích vô địch AFF Cup 2024 và á quân 2022, và vô địch 2022, á quân 2024, có cùng số điểm trung bình là 1,5, đều được xếp nhóm nằm hạt giống số 1.

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, được xếp nằm nhóm hạt giống số 1 tại kỳ giải tiếp theo năm 2026 Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia phải trả giá vì trong hai kỳ AFF Cup trên chỉ xếp hạng 4 năm 2022 và hạng 7 năm 2024, nên hiện nay phải nằm nhóm hạt giống số 3 sau cả đội tuyển Philippines.

Do đó, hành trình của Garuda (biệt danh đội tuyển Indonesia) sẽ cực kỳ khó khăn ngay từ vòng bảng giải năm nay, khi phải sớm đối đầu với những "ông lớn" trong khu vực như đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan", CNN Indonesia nhận định.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức chia 5 nhóm hạt giống (mỗi nhóm 2 đội) trước lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2026. Giải đấu vô địch khu vực năm nay diễn ra vào giữa năm, từ ngày 24.7 đến 26.8 với 10 đội tuyển tham dự ngay sau kỳ World Cup 2026 kết thúc.

Hiện đã xác định 9 đội tuyển tham dự gồm đội tuyển Việt Nam, đương kim vô địch, và đội Thái Lan nằm cùng nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2026. Nhóm số 2 là Malaysia và Singapore; Nhóm 3 là Philippines và Indonesia. Nhóm 4 là đội tuyển Campuchia và Myanmar. Trong khi nhóm 5 là đội tuyển Lào và đội vượt qua vòng loại giữa Brunei và Timor Leste.

"Với các nhóm hạt giống này, kịch bản sẽ rất tệ cho đội tuyển Indonesia khi không chỉ có khả năng rất lớn nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam hoặc Thái Lan, mà có thể còn gặp cả đội tuyển Malaysia.

Nếu xảy ra, đây sẽ là kịch bản xấu nhất cho đội tuyển Indonesia, vì nằm chung bảng với Malaysia là không hề dễ dàng, chưa kể còn phải đối đầu với một trong hai đội đã vào chung kết giải năm 2024 là Thái Lan và Việt Nam", CNN Indonesia bày tỏ.

Đội tuyển Indonesia vừa có HLV mới, ông John Herdman, người vừa chính thức ra mắt ngày 13.1. Nhà cầm quân này trong buổi họp báo đầu tiên đã đặt mục tiêu, bao gồm chinh phục kỳ Asian Cup 2027 và tìm kiếm suất dự World Cup 2030.

Trong khi tại AFF Cup 2026, ông này đã thừa nhận tình thế sẽ rất khó để triệu tập các cầu thủ tốt nhất của đội tuyển xứ vạn đảo tham dự, đặc biệt là số cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan đang thi đấu ở các CLB tại châu Âu. Do AFF Cup 2026 dù thi đấu vào giữa năm, nhưng vẫn không nằm trong lịch FIFA Days, nên các CLB tiếp tục không có nghĩa vụ nhả quân cho đội tuyển, trừ khi có sự thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Thay vào đó, HLV John Herdman cho biết, ông sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ khác thi đấu ở trong nước hay khu vực, hoặc cầu thủ trẻ từ tuyến U.23 của bóng đá Indonesia tham dự AFF Cup 2026.