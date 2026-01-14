FAM đứng trước nguy cơ cao bị giải thể, cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ muốn giải nghệ

FAM đang có nguy cơ bị đình chỉ hoặc giải thể

Trả lời phỏng vấn kênh Arena Metro ngày 13.1, ông Arrifin Mohd Ghani, Ủy viên PJS, xác nhận: "Đã có những đồn đoán về khả năng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị đình chỉ hoặc giải thể vì vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, cho đến nay, khả năng này chưa thể xảy ra. PJS vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến hiện nay, với FAM đang kháng cáo án phạt của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS)".

FAM kháng cáo FIFA ra CAS, nếu thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup. Chưa kể, cầu thủ nhập tịch cũng có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

Ông Arrifin Mohd Ghani cũng nhấn mạnh: "PJS chưa bao giờ im lặng về vấn đề làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gây tranh cãi, cũng như vấn đề khả năng từ chức hàng loạt của Ban Chấp hành FAM. Chúng tôi luôn theo dõi sát sao diễn biến của vụ việc, nhưng trước khi có bất cứ hành động nào cũng phải được thực hiện thận trọng theo đúng quy trình pháp lý và các quy định quốc tế".

"Chúng tôi biết rằng FAM hiện đang trải qua quá trình kháng cáo lên CAS. Vì vậy, đối với PJS, chúng tôi sẽ chờ đợi tất cả các quy trình được thực hiện. Ví dụ, nếu CAS giữ nguyên quyết định của FIFA, chúng tôi sẽ phải chờ tiếp quyết định của AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á). Hiện tại, PJS chỉ đang theo dõi về mặt tài liệu và thông tin", ông Arrifin Mohd Ghani cho biết thêm khi được Arena Metro liên hệ.

Tòa Trọng tài quốc tế xác nhận đã nhận đơn kháng cáo từ FAM nhưng chưa có ngày xét xử

Về khả năng FAM bị đình chỉ hoặc bị giải thể như tin đồn hiện nay trong dư luận bóng đá Malaysia, ông Arrifin Mohd Ghani giải thích: "Việc thành lập một liên đoàn bóng đá mới là không được phép, chừng nào FAM vẫn được công nhận là cơ quan quản lý bóng đá quốc gia.

Kể cả Ban Chấp hành FAM hiện nay từ chức đồng loạt, cũng không có nghĩa là phải thành lập một liên đoàn mới, mà có thể chỉ được giải quyết thông qua Đại hội đồng thường niên (AGM) để bầu ra ban lãnh đạo mới. Đó không phải là lý do để thành lập một liên đoàn khác".

FAM đã trình báo cảnh sát vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia. Họ cũng đang chờ kết quả kháng cáo FIFA ở CAS Ảnh: Ngọc Linh

Ông Arrifin cũng nhấn mạnh rằng, Luật Phát triển Thể thao Malaysia chỉ cho phép một cơ quan quản lý cho mỗi môn thể thao ở cấp quốc gia và điều khoản đó phải được tuân thủ.

"Chừng nào FAM chưa bị thu hồi, một liên đoàn mới không thể được thành lập. Tình hình của FAM khác với trường hợp trước đây liên quan đến Liên đoàn Cầu mây Malaysia (PSM), vì FIFA vẫn đang công nhận FAM là thành viên liên kết. Do đó, không thể giải thể FAM như tin đồn hiện nay", ông Arrifin Mohd Ghani khẳng định.

Ông Arrifin Mohd Ghani cho rằng, các hành động của FIFA cho đến nay, chỉ bao gồm việc trừng phạt 7 cầu thủ nhập tịch lậu và phạt tiền FAM, cũng như xử thua các trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia, chứ không phải hủy bỏ tư cách thành viên của FAM.

"Chúng ta cần tuân theo điều lệ của FIFA, chính phủ không thể can thiệp, vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Dù sao thì, chúng ta sẽ chờ đến cuối tháng 3 rồi xem bước tiếp theo là gì", ông Arrifin Mohd Ghani cho biết thêm.

Cuối tháng 3 sẽ có khả năng CAS chính thức công bố kết quả kháng cáo FIFA của FAM. Tiếp đó, AFC sẽ tiến hành xử lý án kỷ luật liên quan đến kết quả cuối cùng từ tòa CAS, có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đội tuyển Malaysia bị xử thua các trận sử dụng các cầu thủ nhập tịch lậu và mất cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027. Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ vươn lên giành cơ hội dự Asian Cup 2027.

Trong một diễn biến liên quan, theo báo chí Colombia, cầu thủ Rodrigo Holgado, là 1 trong 7 người nhập tịch Malaysia bị FIFA phanh phui sự thật làm giả hồ sơ và bị treo giò 12 tháng, đang cân nhắc ý định nghiêm túc giải nghệ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Holgado vẫn còn hợp đồng với CLB America de Cali, nhưng kể từ khi bị treo giò, anh đã bị đình chỉ hợp đồng và không được trả lương.

Gần đây, bên cạnh đơn kháng cáo án phạt FIFA lên CAS (ngày 8.12.2025), FAM còn được biết đã tiếp tục gửi đơn kháng cáo cũng lên CAS về trường hợp 7 cầu thủ gốc ngoại nhập tịch "lậu" vào ngày 8.1 vừa qua, với đề nghị tòa trọng tài thể thao này cho phép các cầu thủ được thi đấu cho các CLB trong khi vụ việc của họ đang được xem xét.

Mặc dù vậy, cho đến nay CAS chưa phản hồi về đơn kháng cáo này, nên các cầu thủ vẫn bị hiệu lực cấm thi đấu như án phạt của FIFA.