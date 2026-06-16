Bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh lập kỷ lục Việt Nam số ca phẫu thuật bằng robot

Chiều 16.6 tại TP.HCM, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao Kỷ lục Việt Nam "Bác sĩ đầu tiên thực hiện 100 ca phẫu thuật tiết niệu với sự hỗ trợ của hệ thống robot Da Vinci Xi trong vòng 1 năm" cho tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu - Nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

Tham dự buổi lễ có Giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Liên minh Kỷ lục thế giới; cùng ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành nhiều chuyên khoa...

Giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận phát biểu tại buổi trao Kỷ lục Việt Nam ở Bệnh viện đa khoa Tâm Anh ẢNH: UYỂN NHI

Thành tựu 100 ca mổ bằng "siêu robot" là dấu mốc mới của y học Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận cho biết, trong xu thế phát triển của y học hiện đại, việc đầu tư mạnh mẽ vào trang thiết bị tiên tiến và ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị đã trở thành yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ y tế.

Đặc biệt, hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Xi thế hệ mới đã mở ra bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ngoại khoa, giúp nâng cao độ chính xác, giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận trao Kỷ lục Việt Nam cho tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức ẢNH: UYỂN NHI

"Thành tích bác sĩ đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công 100 ca phẫu thuật tiết niệu với sự hỗ trợ của hệ thống robot trong thời gian 1 năm không chỉ là con số mang ý nghĩa kỷ lục, mà còn minh chứng cho trình độ chuyên môn, tinh thần đổi mới, khả năng làm chủ công nghệ hiện đại và sự cống hiến bền bỉ vì sức khỏe cộng đồng của bác sĩ và Bệnh viện đa khoa Tâm Anh", Giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận nói.

Giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận cũng cho rằng, thành tựu của tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức và tập thể Bệnh viện đa khoa Tâm Anh cũng là dấu ấn thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của nền y học Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, khẳng định năng lực của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trong việc tiếp cận và ứng dụng thành công những công nghệ điều trị tiên tiến của thế giới.

Hệ sinh thái công nghệ cao giúp bác sĩ "thỏa giấc mơ" chinh phục kỷ lục phẫu thuật robot

Chia sẻ tại buổi lễ, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức cho biết ông bắt đầu quan tâm đến phẫu thuật robot từ năm 2003 khi học tập tại Singapore. Với độ chính xác cao, ít xâm lấn và khả năng bảo tồn tối đa chức năng cho người bệnh, công nghệ này đã thôi thúc ông nuôi dưỡng ước mơ được triển khai rộng rãi tại Việt Nam.

Tuy nhiên, do điều kiện trong nước còn hạn chế, trong nhiều năm ông chỉ có thể thực hiện phẫu thuật nội soi truyền thống và sau đó là nội soi 3D.

Bước ngoặt đến vào tháng 4.2025 khi Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM đầu tư hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Xi thế hệ mới nhất và triển khai đầu tiên trong lĩnh vực thận tiết niệu. Sau hơn 20 năm theo đuổi chuyên ngành, ông có cơ hội hiện thực hóa mong muốn đưa công nghệ phẫu thuật robot đến gần hơn với người bệnh Việt Nam.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức chúc mừng bệnh nhân hồi phục tốt sau mổ cắt tuyến tiền liệt điều trị ung thư bằng robot thế hệ mới ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

Ngày 26.4.2025, dưới sự dẫn dắt của Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, bác sĩ đầu tiên ứng dụng robot Da Vinci trong phẫu thuật bệnh lý tiết niệu tại Việt Nam, bác sĩ Đức thực hiện thành công ca phẫu thuật robot đầu tiên điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Bước khởi đầu thuận lợi, tạo nền tảng để bác sĩ Đức và ê kíp bác sĩ Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa tiếp tục triển khai hàng loạt ca phẫu thuật robot phức tạp, mang lại cơ hội điều trị hiệu quả cho nhiều người bệnh.

Đến nay, bệnh viện thực hiện gần 500 ca mổ ở nhiều chuyên khoa, trong đó tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức đạt mốc 100 ca mổ đầu tiên.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vũ Lê Chuyên cho biết thành công của phẫu thuật robot không nằm ở riêng phẫu thuật viên mà là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa, nhiều chuyên gia và các bộ phận hỗ trợ.

"Tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, mỗi ca bệnh đều được đánh giá toàn diện với sự tham gia của nhiều chuyên khoa, nhiều chuyên gia như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, tim mạch, giải phẫu bệnh, ung bướu và chuyên khoa sâu của bệnh lý mà người bệnh mắc phải. Mô hình phối hợp đa chuyên khoa giúp xây dựng chiến lược điều trị tối ưu cho từng người bệnh, đồng thời bảo đảm an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật và tăng cơ hội phục hồi nhanh", Phó giáo sư Chuyên nói.