Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM lập kỷ lục Việt Nam, châu Á

Ngày 26.2, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM được trao chứng nhận xác lập kỷ lục Việt Nam và châu Á với số lượng ca mổ não và tủy sống bằng Robot AI Modus V Synaptive thành công nhiều nhất. Với 208 ca trong giai đoạn 2023 - 2025, đây là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc trong ứng dụng công nghệ y tế. Sự thành công này không chỉ khẳng định vị thế của Tâm Anh mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành y tế Việt Nam trong ứng dụng Robot AI mổ não và tủy sống.

Robot AI Modus V Synaptive hiện là robot duy nhất tại Việt Nam. Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM trở thành đơn vị đầu tiên trong nước đạt cùng lúc 2 chứng nhận kỷ lục giá trị này từ Tổ chức Kỷ lục châu Á (Asia Book of Records) và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietNam Book of Records). Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của y tế Việt Nam trên bản đồ phẫu thuật thần kinh khu vực và thế giới.

Giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận (thứ 2 từ trái qua) trao bằng kỷ lục cho đại diện Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM ẢNH: B.V

Dấu mốc 2026 của y tế Việt Nam với Robot AI mổ não và tủy sống tiên tiến

Giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Liên minh Kỷ lục thế giới nhấn mạnh: Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, mà còn là dấu mốc đáng trân trọng của nền y tế Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển.

Theo giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Robot AI mổ não và tủy sống với thành tựu mang tính kỷ lục của Tâm Anh không chỉ có ý nghĩa về khoa học - công nghệ mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Đặc biệt, thành tựu này cho thấy y tế tư nhân Việt Nam không chỉ đồng hành cùng hệ thống y tế quốc gia, mà đang từng bước trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới, chuyển đổi số và làm chủ công nghệ cao ngang tầm thế giới. Đây cũng là hình ảnh của một Việt Nam tự tin, bản lĩnh và khát vọng vươn lên trong lĩnh vực y học hiện đại.

"Tôi tin rằng, từ dấu mốc hôm nay, Tâm Anh sẽ không dừng lại ở những kỷ lục đã đạt được, mà sẽ tiếp tục chinh phục những chuẩn mực mới của y học tiên tiến, góp phần nâng tầm vị thế y học Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới", giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận nói.

Vào năm 2025, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM được Tổ chức Kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục "Bệnh viện đầu tiên tại châu Á có Hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình 'lab trong lab', ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi".

Thạc sĩ - bác sĩ Chu Tấn Sĩ nhận bằng kỷ lục ẢNH: B.V

Thạc sĩ - bác sĩ Chu Tấn Sĩ được đề xuất là tiến sĩ danh dự thực hành

Thạc sĩ - bác sĩ Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại thần kinh - cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM (kiêm Kỷ lục gia châu Á) - người đầu tiên mổ não bằng Robot AI Modus V Synaptive, xúc động khi nhắc lại ca mổ đầu tiên với nhiều lo lắng nhưng đã thành công.

Trong hành trình triển khai phẫu thuật thần kinh, cột sống, thạc sĩ - bác sĩ Chu Tấn Sĩ chia sẻ: "Tôi đến với chuyên ngành này không phải vì con số hay kỷ lục, mà vì sự thôi thúc làm sao bảo tồn chức năng người bệnh một cách trọn vẹn nhất, giúp họ sớm phục hồi và trở về với cuộc sống khỏe mạnh".

"208 ca mổ tại Tâm Anh không chỉ là thành công về mặt kỹ thuật, mà là 208 niềm tin người bệnh gửi gắm cho bệnh viện và y bác sĩ. Đó là 208 lần ê kíp bước vào phòng mổ với quyết tâm và sự khiêm nhường. Kết quả này là cả một quá trình bền bỉ", bác sĩ Chu Tấn Sĩ nói.

Thạc sĩ - bác sĩ Chu Tấn Sĩ (giữa), Trưởng khoa Ngoại thần kinh - cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM (kiêm Kỷ lục gia châu Á) - người đầu tiên mổ não bằng Robot AI Modus V Synaptive ẢNH: B.V

Dịp này, giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận thông tin thêm, Tổ chức Kỷ lục Thế giới tìm kiếm những cá nhân có đóng góp cho nhân loại và cộng đồng xã hội, và Viện Đại học Kỷ lục Thế giới sẽ phong học hàm tiến sĩ danh dự thực hành cho những cá nhân tiêu biểu.

"Hôm nay, tôi chính thức đề cử thạc sĩ - bác sĩ Chu Tấn Sĩ là tiến sĩ danh dự thực hành của Viện Đại học Kỷ lục Thế giới. Văn bản sẽ sớm được gửi đi để hội đồng xem xét. Đây là đề cử đầu tiên đối với chức danh tiến sĩ danh dự thực hành ngành y tại Việt Nam", giáo sư - viện sĩ Hoàng Quang Thuận cho biết.