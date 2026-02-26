Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Khám sức khỏe công nghệ cao - Tâm Anh bước vào kỷ nguyên ứng dụng Robot, AI

Huỳnh Na
Huỳnh Na
26/02/2026 08:00 GMT+7

Sau tết, nhiều người cho rằng chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt là đủ. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý không nằm ở vài ngày tiệc tùng mà ở những nguy cơ đã tích lũy trong thời gian dài và âm thầm tiến triển. Nếu chỉ khám sức khỏe thông thường, nhiều nguy cơ quan trọng có thể chưa được phát hiện kịp thời.

20 giờ thứ năm, ngày 26.2.2026, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: Khám sức khỏe công nghệ cao chuyên sâu - Tâm Anh bước vào kỷ nguyên ứng dụng Robot, AI…

Tham gia chương trình là các chuyên gia đầu ngành của Hệ thống BVĐK Tâm Anh gồm BS.CKII Nguyễn Văn Phúc, BS.CKI Trần Quế Dung, BS.CKI Phan Tuấn Trọng.

Chương trình phát sóng trên website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872.

Khám phá thêm chủ đề

sức khỏe Tâm Anh Khám sức khỏe công nghệ cao Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận