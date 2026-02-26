20 giờ thứ năm, ngày 26.2.2026, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: Khám sức khỏe công nghệ cao chuyên sâu - Tâm Anh bước vào kỷ nguyên ứng dụng Robot, AI…

Tham gia chương trình là các chuyên gia đầu ngành của Hệ thống BVĐK Tâm Anh gồm BS.CKII Nguyễn Văn Phúc, BS.CKI Trần Quế Dung, BS.CKI Phan Tuấn Trọng.

Chương trình phát sóng trên website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872.