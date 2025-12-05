Phẫu thuật robot Da Vinci không còn là 'đặc quyền' của người có tiền

Ngày 4.12, chỉ sau 7 tháng đưa vào sử dụng robot Da Vinci Xi thế hệ mới, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM đã phẫu thuật thành công 200 ca.

Với cột mốc này, bệnh viện được Tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Device Technologies) trao chứng nhận về thành tựu xuất sắc trong ứng dụng công nghệ robot Da Vinci Xi.

Ông David Morgan, Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Device Technologies nhận định: "Kết quả này vượt xa các tiêu chuẩn quốc tế. Khi nhìn vào số lượng gần 200 ca phẫu thuật thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể thấy Bệnh viện Tâm Anh nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á".

Phẫu thuật robot Da Vinci đến tận 12 giờ khuya

Tại sự kiện, PGS-TS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - thận học - nam khoa, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM chia sẻ, robot Da Vinci Xi có nhiều ưu điểm trong phẫu thuật bệnh lý tiết niệu, ngoại lồng ngực, tiêu hóa, sản phụ khoa… Thời gian mổ nhanh, chính xác cao, hiệu quả điều trị tốt, đặc biệt là ung thư và được bệnh nhân tin tưởng.

Trong 7 tháng, số ca thực hiện vượt kỳ vọng. Đến nay, bệnh viện đã có 12 kíp phẫu thuật, mỗi ngày 3 ca mổ, kéo dài tận 12 giờ khuya.

Một ca phẫu thuật robot da Vinci Xi ẢNH: B.V

Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM là bệnh viện đầu tiên cả nước dùng robot Da Vinci Xi phẫu thuật sản phụ khoa. Người thực hiện đầu tiên trong chuyên khoa này là bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa của bệnh viện.

Phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi không còn là "đặc quyền"

PGS-TS Vũ Lê Chuyên cho biết: "Phẫu thuật robot nói chung, trong đó có phẫu thuật robot Da Vinci Xi đã mang lại sức khỏe cho bệnh nhân và đã được chứng minh trên toàn thế giới. Phẫu thuật giúp bảo tồn cơ quan tối ưu và mang lại chất lượng sống tốt hơn cho bệnh nhân".

Hướng đến mọi người dân đều có thể tiếp cận phẫu thuật robot trong điều trị bệnh ẢNH: B.V

PGS-TS Vũ Lê Chuyên nhấn mạnh thêm rằng, phẫu thuật robot không phải là "đặc sản" của một chuyên gia nào. Và phẫu thuật robot không phải là "đặc quyền" với bệnh nhân giàu có nào, mà là quyền lợi bắt buộc phải có khi bệnh nhân cần đến kỹ thuật này để giành sự sống.

"Hiện nay, có những dịch vụ kỹ thuật khác cao hơn phẫu thuật robot rất nhiều, được bảo hiểm y tế chi trả. Tôi kỳ vọng bảo hiểm y tế cũng chi trả cho phẫu thuật bằng robot để nhiều người bệnh được điều trị kỹ thuật cao, với chi phí hợp lý", PGS-TS Vũ Lê Chuyên nói.

PGS-TS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM đánh giá, phẫu thuật robot là bước tiến và là xu hướng trong y khoa trên thế giới. Với số ca thành công trong thời gian ngắn đã đánh dấu sự trưởng thành của Bệnh viện Tâm Anh. Điều này không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà đòi hỏi phải làm chủ được công nghệ.

"Trong xu thế đó, chúng tôi hướng tới sẽ đầu tư thêm hệ thống robot Da Vinci để phục vụ bệnh nhân và kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo phẫu thuật robot tại Việt Nam", PGS-TS Trần Quang Bính chia sẻ thêm.

Được biết, hiện nay ở Đông Nam Á có 58 hệ thống robot Da Vinci, trong đó tại Việt Nam có 5 hệ thống. Robot Da Vinci Xi mà Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM đang sử dụng là thế hệ hiện đại nhất được lưu hành tại Đông Nam Á và là hệ thống robot Da Vinci Xi đầu tiên ở miền Nam.