Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phẫu thuật robot Da Vinci không còn là 'đặc quyền' của người có tiền

Duy Tính
Duy Tính
05/12/2025 05:30 GMT+7

Phẫu thuật robot Da Vinci ứng dụng hầu hết trong các chuyên khoa, là xu hướng phát triển trên thế giới và mọi người dân đều có quyền tiếp cận kỹ thuật này.

Ngày 4.12, chỉ sau 7 tháng đưa vào sử dụng robot Da Vinci Xi thế hệ mới, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM đã phẫu thuật thành công 200 ca. 

Với cột mốc này, bệnh viện được Tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Device Technologies) trao chứng nhận về thành tựu xuất sắc trong ứng dụng công nghệ robot Da Vinci Xi.

Ông David Morgan, Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Device Technologies nhận định: "Kết quả này vượt xa các tiêu chuẩn quốc tế. Khi nhìn vào số lượng gần 200 ca phẫu thuật thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể thấy Bệnh viện Tâm Anh nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á".

Phẫu thuật robot Da Vinci đến tận 12 giờ khuya

Tại sự kiện, PGS-TS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - thận học - nam khoa, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM chia sẻ, robot Da Vinci Xi có nhiều ưu điểm trong phẫu thuật bệnh lý tiết niệu, ngoại lồng ngực, tiêu hóa, sản phụ khoa… Thời gian mổ nhanh, chính xác cao, hiệu quả điều trị tốt, đặc biệt là ung thư và được bệnh nhân tin tưởng.

Trong 7 tháng, số ca thực hiện vượt kỳ vọng. Đến nay, bệnh viện đã có 12 kíp phẫu thuật, mỗi ngày 3 ca mổ, kéo dài tận 12 giờ khuya. 

Phẫu thuật robot Da Vinci không còn là 'đặc quyền' của người có tiền- Ảnh 1.

Một ca phẫu thuật robot da Vinci Xi

ẢNH: B.V

Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM là bệnh viện đầu tiên cả nước dùng robot Da Vinci Xi phẫu thuật sản phụ khoa. Người thực hiện đầu tiên trong chuyên khoa này là bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa của bệnh viện. 

Phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi không còn là "đặc quyền"

PGS-TS Vũ Lê Chuyên cho biết: "Phẫu thuật robot nói chung, trong đó có phẫu thuật robot Da Vinci Xi đã mang lại sức khỏe cho bệnh nhân và đã được chứng minh trên toàn thế giới. Phẫu thuật giúp bảo tồn cơ quan tối ưu và mang lại chất lượng sống tốt hơn cho bệnh nhân".

Phẫu thuật robot Da Vinci không còn là 'đặc quyền' của người có tiền- Ảnh 2.

Hướng đến mọi người dân đều có thể tiếp cận phẫu thuật robot trong điều trị bệnh

ẢNH: B.V

PGS-TS Vũ Lê Chuyên nhấn mạnh thêm rằng, phẫu thuật robot không phải là "đặc sản" của một chuyên gia nào. Và phẫu thuật robot không phải là "đặc quyền" với bệnh nhân giàu có nào, mà là quyền lợi bắt buộc phải có khi bệnh nhân cần đến kỹ thuật này để giành sự sống.

"Hiện nay, có những dịch vụ kỹ thuật khác cao hơn phẫu thuật robot rất nhiều, được bảo hiểm y tế chi trả. Tôi kỳ vọng bảo hiểm y tế cũng chi trả cho phẫu thuật bằng robot để nhiều người bệnh được điều trị kỹ thuật cao, với chi phí hợp lý", PGS-TS Vũ Lê Chuyên nói.

PGS-TS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM đánh giá, phẫu thuật robot là bước tiến và là xu hướng trong y khoa trên thế giới. Với số ca thành công trong thời gian ngắn đã đánh dấu sự trưởng thành của Bệnh viện Tâm Anh. Điều này không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà đòi hỏi phải làm chủ được công nghệ.

"Trong xu thế đó, chúng tôi hướng tới sẽ đầu tư thêm hệ thống robot Da Vinci để phục vụ bệnh nhân và kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo phẫu thuật robot tại Việt Nam", PGS-TS Trần Quang Bính chia sẻ thêm.

Được biết, hiện nay ở Đông Nam Á có 58 hệ thống robot Da Vinci, trong đó tại Việt Nam có 5 hệ thống. Robot Da Vinci Xi mà Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM đang sử dụng là thế hệ hiện đại nhất được lưu hành tại Đông Nam Á và là hệ thống robot Da Vinci Xi đầu tiên ở miền Nam.

Hệ thống robot Da Vinci Xi của Mỹ ứng dụng trong 120 phẫu thuật ở nhiều chuyên khoa, như: tiết niệu - thận học - nam khoa (cắt tuyến tiền liệt, u thận, tạo hình niệu quản, cắt bàng quang và tạo hình…); đầu mặt cổ (u lưỡi, thanh quản, tuyến giáp); tim mạch - lồng ngực (u thùy phổi, u trung thất, nhược cơ…); ngoại tổng quát (thực quản, gan, dạ dày, lá lách, trực tràng, đại tràng, túi mật…); sản phụ khoa (u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung…)...

Tin liên quan

Phẫu thuật bằng robot cứu hơn 1.100 quý ông bị ung thư tuyến tiền liệt

Phẫu thuật bằng robot cứu hơn 1.100 quý ông bị ung thư tuyến tiền liệt

Phẫu thuật bằng robot điều trị hiệu quả ung thư tuyến tiền liệt, đây được xem là kỹ thuật chủ lực, chiếm 75% số ca.

Khám phá thêm chủ đề

robot da Vinci robot da Vinci Xi Bảo hiểm y tế bệnh viện Tâm Anh Phẫu thuật bằng robot khám chữa bệnh rô bốt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận