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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Dự đoán tỷ số đội tuyển Việt Nam - Myanmar: Thắng cách biệt ít nhất 2 bàn, xem kênh nào?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18.7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là bài tổng duyệt cuối cùng trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

So với 3 đối thủ cấp CLB tại Hàn Quốc mà thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa đối đầu trong đợt tập huấn ở Incheon, Myanmar được đánh giá là thử thách nhẹ nhàng hơn về mặt chuyên môn. Đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam khép lại giai đoạn chuẩn bị bằng một chiến thắng, tạo đà tâm lý tích cực trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Dự đoán tỷ số đội tuyển Việt Nam - Myanmar: Thắng cách biệt ít nhất 2 bàn, xem kênh nào? - Ảnh 1.

Lịch thi đấu trận giao hữu đội tuyển Việt Nam gặp Myanmar, phát trên FPT Play

Ảnh: FPT Play

Điểm đáng chú ý ở trận đấu này nằm ở chỗ đội tuyển Việt Nam đang sở hữu lực lượng tương đối dày, với nhiều phương án ở từng vị trí sau đợt tập huấn dài ngày. Chính vì vậy, tính cạnh tranh nội bộ để giành suất đá chính trước thềm ASEAN Cup sẽ rất cao. Mỗi cầu thủ được trao cơ hội ra sân lúc này đều có động lực riêng để chứng minh năng lực với ban huấn luyện, qua đó tạo ra một trận đấu có cường độ thi đấu không hề thấp dù chỉ mang tính chất giao hữu.

Đặc biệt, sự cạnh tranh trên hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ rất khốc liệt. Các cầu thủ nội như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Trần Việt Cường hay Nguyễn Hai Long phải rất nỗ lực khi 3 nhân tố nhập tịch là Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên đang sở hữu phong độ tốt.

Dự đoán tỷ số đội tuyển Việt Nam - Myanmar: Thắng cách biệt ít nhất 2 bàn, xem kênh nào? - Ảnh 2.

Đình Bắc liệu có tiếp tục tỏa sáng?

ẢNH: VFF

Với động lực cạnh tranh vị trí, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu cuối cùng trước một giải đấu dài hơi, nên ban huấn luyện chắc chắn sẽ có sự tính toán để tránh những pha vào bóng quá quyết liệt, ưu tiên giữ sức và hạn chế chấn thương cho các trụ cột.

Kết hợp giữa yếu tố chênh lệch trình độ và sự thận trọng cần thiết ở giai đoạn này, kịch bản hợp lý nhất cho trận đấu là đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng cách biệt 2 bàn, với tỷ số phổ biến rơi vào khoảng 2-3 bàn. Đây được xem là kết quả vừa đủ để khép lại một giai đoạn chuẩn bị thành công, vừa giúp toàn đội bước vào ASEAN Cup 2026 với tâm lý thoải mái nhất.

Trận đấu được phát trực tiếp trên FPT Play.

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam 3-0 Myanmar

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