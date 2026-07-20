2 chiếc vé đầu tiên vào bán kết giải U.21 quốc gia đã có chủ

U.21 Hà Nội vượt qua U.21 Công an Hà Nội đầy kịch tính

Ở trận tứ kết đầu tiên,U.21 Hà Nội nhập cuộc đầy chủ động khi kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên phần sân của đối thủ. Trong khi đó, U.21 Công an Hà Nội lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, chờ thời cơ để tung ra những đòn đáp trả.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U.21 Hà Nội cuối cùng cũng mở tỷ số ở phút 35. Hồng Phong thực hiện thành công quả phạt đền, đưa U.21 Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ được duy trì đến cuối hiệp 1 khi Khải Bình tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U.21 Công an Hà Nội.

U.21 Hà Nội (áo vàng) và U.21 Công an Hà Nội tạo nên trận tứ kết hấp dẫn ẢNH: VFF

Bước sang hiệp 2, U.21 Hà Nội vẫn là đội chơi lấn lướt nhưng bất ngờ xảy ra ở phút 60. Từ một pha phản công sắc bén, Khải Bình hoàn tất cú đúp, giúp U.21 Công an Hà Nội vượt lên dẫn 2-1.

Không chấp nhận thất bại, U.21 Hà Nội dồn toàn lực tấn công và những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 70. Xuân Toàn lập công, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2.

Hai đội tạo ra thế trận giằng co trong quãng thời gian còn lại nhưng không bên nào ghi thêm bàn thắng, buộc trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11 m, các cầu thủ Hà Nội tỏ ra bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2, qua đó trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết.

U.21 Hà Nội có mặt ở bán kết ẢNH: VFF

Ở trận tứ kết còn lại, cuộc đối đầu giữa U.21 Thể Công Viettel và U.21 PVF-CAND diễn ra chặt chẽ đúng với tính chất của màn so tài giữa hai đội bóng giàu duyên nợ ở các giải trẻ.

Sau hơn 20 phút đầu thi đấu thận trọng, bước ngoặt xuất hiện ở phút 24 khi Hoàng Khanh dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng để đưa U.21 Thể Công Viettel vượt lên dẫn trước.

Trong phần còn lại của trận đấu, nhà đương kim vô địch U.21 PVF-CAND đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù tạo ra không ít sức ép, đội bóng này vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của U.21 Thể Công Viettel.

U.21 Thể Công Viettel biến U.21 PVF-CAND thành nhà cựu vô địch ẢNH: VFF

Bảo toàn thành công chiến thắng 1-0, U.21 Thể Công Viettel trở thành đội bóng thứ hai góp mặt ở vòng bán kết. Trong khi đó, U.21 PVF-CAND chính thức trở thành cựu vương của giải sau khi dừng bước ngay từ vòng tứ kết.